Tomić: Uočili smo određeni broj propusta u dosadašnjem toku istrage

BANJALUKA - Duško Tomić, šef advokatskog tima, rekao je da su u razgovorima sa predstavnicima MUP-a RS i Tužilaštva dobili uvjeravanja da će dobiti pristup svim dokumentima i nalazima istrage, ali da su uočili određeni broj propusta u dosadašnjem toku istrage u slučaju Dragičević.

Tomić je rekao je da će se sa više podataka obratiti javnosti, nakon što steknu puni uvid u predmet ali i da se neće upecati na lijepa obećanja već će tražiti sve podatke koji su na raspolaganju.

Davor Dragičević je zahvalio advokatskom timu što su ga pristali zastupati bez naknade i rekao je da se više neće u svojim istupima, na savjet advokata, obraćati u vezi istrage.

Govoreći o problemima u istrazi nakon razgovora s članovima bivšeg Anketnog odbora o utvrđivanju okolnosti Davidove smrti, Tomić je rekao da je među grubim propustima organizovanje presa od strane MUP-a s patologom Željkom Karanom bez predstavnika Tužilaštva, i nestanak Davidovog donjeg veša kao važnog dokaznog materijala. On je naglasio da je tim dobio uvjeravanja da će biti pokrenuta istraga kako bi se utvrdili odgovorni za sve propuste, dok je Zora Dobričanin Nikodinović, članica tima iz Srbije, rekla da se nakon razgovora s tužiocima vema brzo može očekivati značajan pomak u istrazi.

Anto Nobilo, hrvatski advokat, je naglasio da juče nisu ulazili u detalje spisa, a da će bh. advokati, nakon što pristupe predmetu i dobiju sve dokaze i spise, zajednički kao tim odlučiti na koji način će ući u istragu.

"Meni su ljudi djelovali iskreni i da ćemo mi zajedno s njima moći raditi na utvrđivanju istine. Vrlo važno je da se to radi kroz institucije. Pričanje u javnosti je dobro kad institucije ne rade, ali je puno bolje kada prisilite institucije da rade. Nama se čini da u ovom trenmutku u tužiteljstvu rade punom parom. To je naš dojam. Mi još nismo vidjeli nijedan papir ali i prema onom što su nam pričali imamo osjećaj da rade a mi ćemo se potruditi da zajednički utvrdimo istinu", rekao je Nobilo.

Tomić je dodao da je Davor zamoljen na trgu da od sada ne bude izrečena nijedna teška riječ, jer je to u interesu traganja za istinom i pravdom.

"Na današnji dan i ja sam izgubio dijete. Istraga je u toku, uzrok smrti nepoznat. Znam kako je izgubiti dijete Davor je moj brat po mukama. Ali zamolili smo da ne bude teških riječi, nego puno ljubavi i nade i traženja istine jer mi smo ovdje zbog života ne zbog smrti", rekao je Tomić.

Tomić je rekao da će jedno od pitanja kojim će se baviti da li je Milorad Dodik, predsjednik RS, prekoračio svoja ovlaštenja kad se uključio u istragu, i kritikovao za neke izjave koje je davao prema Davoru.

On je istakao da tim neće podleći političkim pritiscima i da daju riječ da će raditi po zakonu i savjesti da se otkrije istina. Dodao je da tim neće uzimati bilo kakvu naknadu za svoj rad, i da su spremni i da daju vlastita sredstva kako bi se došlo do istine.

Davor je zahvalio timu na spremnosti da ga besplatno zastupaju, a federalne medije pozvao da daju podršku Murizu Memiću da dođe do istine u okolnostima smrti njegovog sina Dženana.

Branislav Borenović, predsjednik Anketnog odbora je rekao da mu kompetentnost ovog tima daje za pravo da ima opravdana očekivanja da će biti utvrđena istina u ovom predmetu.