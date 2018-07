Topić: Koncesioni ugovor povoljan, komentari opozicije neosnovani

BANJALUKA - Direktor "Auto-puteva" Republike Srpske Dušan Topić izjavio je Srni da je sa kineskom Međunarodnom kooperacijom za ekonomsku i tehnološku saradnju pri Šandong haj-spid grupaciji dogovoren veoma dobar i povoljan koncesioni ugovor za izgradnju auto-puta od Banjaluke do Prijedora.

Reagujući na izjavu poslanika SDS-a u Narodnoj skupštini Davora Šešića da ta stranka zahtijeva da budu objelodanjeni svi aspekti ugovora, Topić je naglasio da je i obaveza da se koncesioni ugovor javno objavi, ali tek nakon potpisivanja, jer je do tada to povjerljiv dokument, na šta su se obavezale obje strane u pregovorima.

"Do prije nekoliko dana opozicija je kritikovala zašto se autoputevi grade kreditima, a ne koncesijama, a sada kad smo došli do koncesionog ugovora pitanje je zašto koncesije, a ne nešto treće. Pokazalo se da su bilo kakvi komentari opozicije u posljednjih nekoliko godina veoma neprofesionalni, neutemljeni, zlonamjerni i tendenciozni", rekao je Topić.

On je objasnio da je za autoput Banjaluka-Prijedor, čija je dužina 42 kilometra, i vrijednost 297 miliona evra, urađena studija opravdanosti, te da je kineski partner podnio tehničku i finansijsku ponudu, čiji su sastavni dio studija opravdanosti i studija uticaja na životnu sredinu.

Studija opravdanosti je, tvrdi Topić, do detalja analizirala period izgradnje auto-puta, pripreme i izgradnju autoputa, te eksploataciju u toku koncesionog perioda sa svim potrebnim analizama i ciframa.

On je naveo da je rezulatat te studije finansijski model, kao kompleksan dokument koji se sastoji od tridesetak ulaznih podataka, koji se mijenjaju od slučaja do slučaja i koji se ne može komentarisati ako se ne uđe duboko u njegovu suštinu.

"Suština je da cijena koncesionog ugovora ne može tek tako da se poredi sa cijenom izgradnje auto-puta pomoću kreditnih sredstava, jer kod kreditnih sredstava mi pokrivamo samo izgradnju autoputa i kamate, dok cijena koncesionog ugovora pokriva izgadnju auto-puta, koncesioni period od 30 godina koji podrazumijeva održavanje i upravljanje auto-putem, te određene prateće troškove i finansiranje auto-puta", objasnio je Topić.

Prema njegovim riječima, kad se sve to sabere i podijeli sa brojem godina u koncesiji dobije se obaveza od 30 milina evra, koja podrazumijeva otplatu uloženih sredstava.

"Koncesija po definiciji podrazumijeva da se tokom eksploatacije, od prihoda koji se ostvare, otplate uložena sredstava. U ovom slučaju to je naplata putarine od korišćenja auto-puta i ona zavisi od broja vozila i visine putarine", naglasio je Topić.

On je dodao da je to takozvani rizik saobraćaja, rizik broja vozila, te da je svuda u svijetu, pa i kod nas, teško naći privatnog partnera koji će na sebe preuzeti rizik saobraćaja.

"S obzirom na to da smo htjeli da nađemo potencijalnog investitora mi smo u startu prihvatili na sebe taj rizik i to je upravo ovo što kažemo - da postoji određena suma koja se na godišnjem nivou mora plaćati privatnom partneru da bi se njegovo ulaganje u izgradnju auto-puta isplatilo", napomenuo je Topić.

Topić je naglasio da Republici Srpskoj ostaje autoput, a da će se od naplate putarina pokrivati isplata kineskom partneru.

"Studija je pokazala da u prvih par godina to neće biti dovoljno, ali da će kasnije biti više nego dovoljno. Višak sredstava od naplate putarina ostaje nama, a u onom periodu kad tih prihoda ne bude dovoljno moraćemo da to pokrijemo iz naših izvora, a to su u prvom redu budžet i sredstva od akciza", rekao je Topić.

On je dodao da su u planu i dionice auto-puteva u Srpskoj koje će biti građene kreditnim sredstvima, ali i sredstvima od akciza.

"Imamo dionice koje se nalaze na evropskim putevima i koje su kao takve prihvatljive evropskim bankama za finansiranje evropskim kreditnim sredstvima, ali imamo i dionice koje nisu na evropskim pravcima i za koje moramo da tražimo alternativne izvore finansiranja, što je upravo ovo što smo postigli sa kineskim partnerom za dionicu od Banjaluke do Prijedora", dodao je Topić.

Komentarišući Šešićeve tvrdnje da će izgradnjom autoputa doći do štete za "Željeznice" zbog preusmjeravanja saobraćaja sa željenica na put, Topić je rekao da je takvo razmišljanje besmisleno, jer se zna čemu služi željeznica, a čemu auto-put.

"Osim toga, poznato je da su u ovom slučaju dogovarana dva projekta, odnosno da je paralelno sa izgradnjom autoputa od Banjaluke do Prijedora i kasnije do Novog

Grada planirana rekonstrukcija željeznice na tom istom pravcu. Tu nema konkurencije, nego je riječ o paralelnom razvoju i jednog i drugog vida transporta", pojasnio je Topić.

Poslanik SDS-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Davor Šešić rekao je danas da ta stranka zahtijeva da budu objelodanjeni svi aspekti ugovora Vlade Srpske i kineske kompanije o izgradnji autoputa Banjaluka-Prijedor.

Šešić je naveo da SDS zahtijeva da bude utvrđeno i na osnovu kojih istraživanja su resorno ministarstvo i preduzeće "Auto-putevi Srpske" došli do podatka da će godišnje putarine na toj dionici iznositi 60 miliona KM.