Trasa kroz Brčko još nepoznanica, dogovor moguć do kraja mjeseca

SARAJEVO - Iako su zvaničnici u Bosni i Hercegovini još u februaru govorili da je dogovor u vezi sa trasom auto-puta Sarajevo - Beograd, a koja prolazi kroz Brčko, blizu, do danas taj dogovor nije postignut, mada se u Ministarstvu transporta i komunikacija BiH nadaju da će se to desiti u narednih deset dana.

"Očekujem da u narednih deset dana 'Autoputevi RS' i 'Autoceste FBiH' dođu sa usaglašenom trasom kroz Brčko distrikt, a koja se odnosi na povezivanje Banjaluka - Brčko - Bijeljina - Rača - Beograd, što je dio auto-puta koji ide praktično od granice Hrvatske preko Brčkog i Tuzle na koridoru 5c i povezuje se s auto-putem od Sarajeva do Beograda", rekao je za "Nezavisne novine" Vojin Mitrović, ministar transporta i komunikacija BiH.

On je rekao da je zadatak javnih preduzeća "Autoceste FBiH" i "Autoputevi RS" da obave konsultacije i dogovore usaglašavanje sa vlastima Brčko distrikta, istovremeno naglašavajući da jedan krak auto-puta ide od istoka prema zapadu i vezan je za Republiku Srpsku, a drugi koji ide od sjevera prema jugu bi se odnosio na FBiH.

Inače, priča o auto-putu od Sarajeva do Beograda traje unazad četiri godine, međutim, do danas nije definisana ni zvanična trasa tog projekta. Konkretno, kada je riječ o distriktu Brčko, planirano je bilo da trasu kroz distrikt definiše Zavod za planiranje, projektovanje i razvoj Brčko distrikta, koji je još ranije vlastima dostavio nekoliko varijanti trase od kojih je jedna bila duga 31 kilometar, dok su druge trase bile mnogo duže, oko pedesetak kilometara. U nekoliko navrata zvaničnici Bosne i Hercegovine, entiteta i Brčkog pokušavali su dogovoriti trasu budućeg auto-puta kroz taj grad, međutim do danas taj posao nije završen iako je u februaru ove godine istaknuto da će to biti završeno za 15 dana.

I dok Brčko još ne može dogovoriti kuda će ići ta trasa, radovi na auto-putu od Rače do Bijeljine samo što nisu počeli s obzirom na to da je već izabran izvođač radova koji će graditi taj projekat vrijedan 258,1 milion KM. Ova dionica auto-puta duga je 20 kilometara i povezivaće Bijeljinu, odnosno Republiku Srpsku i Bosnu i Hercegovinu sa Srbijom, koja već gradi auto-put od Kuzmina do Rače, a most preko rijeke Save koji će spajati dva auto-puta praktično je završen. Rok za izgradnju dionice od Rače do Bijeljine je tri godine.

"U posljednje vrijeme nije bilo razgovora u vezi sa trasom kroz Brčko distrikt. Mi još imamo važeći prostorni plan koji je definisao da trasom sadašnje obilaznice ide auto-put i prema tome u nedostatku drugačijeg političkog dogovora mi smatramo da je ta dionica utvrđena i da je treba položiti neposredno uz trasu obilaznice", rekao je za "Nezavisne novine" Siniša Milić, predsjednik Skupštine Brčko distrikta.

Podsjećanja radi, priču o gradnji auto-puta i povezivanju Beograda i Sarajeva plasirala je Turska, gdje su članovi Predsjedništva BiH Milorad Dodik, Šefik Džaferović i Željko Komšić sa Redžepom Tajipom Erdoanom popisali Sporazum o izgradnji auto-puta.

"Očekivanja s naše strane vezana su za podršku u izgradnji auto-puta Sarajevo - Beograd. Ko god je sumnjao u to dana, sada treba da bude siguran da će taj projekat biti realizovan", rekao je Dodik u martu 2021. godine nakon potpisivanja sporazuma.

Godinu i po prije potpisivanja ovog sporazuma polaganjem kamena temeljca ozvaničen je početak radova na tom projektu, međutim, kako stvari sada stoje, sve što će u skorijoj budućnosti biti izgrađeno je dio auto-puta od Rače do Bijeljine.

Planom za izgradnju auto-puta Beograd - Sarajevo predviđena je izgradnja trase brze ceste od Sarajeva preko Pala i Višegrada do granice sa Srbijom, te izgradnja auto-puta od Sarajeva preko Zenice, Tuzle, Brčkog i Bijeljine do granice BiH sa Srbijom na Rači, gdje se već gradi most.

Ono što je još nepoznanica, a što je u suštini i najvažnije jeste finansiranje samog projekta s obzirom na to da je prvobitno planirano da taj projekat finansira Turska, međutim sam Mitrović u jednom trenutku rekao je da postoji mogućnost i da taj projekat finansira jedna ruska državna agencija, od čega, barem zasad, s obzirom na dešavanja u Ukrajini, neće biti ništa.