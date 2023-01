Traže i do deset godina zatvora za namještanje tendera

BANJALUKA - Ukoliko odgovorno lice u nekom pravnom licu u postupku javne nabavke podnese ponudu sa lažnim podacima ili na temelju dogovora sa drugim privrednim subjektom ili dogovora sa ostalim ponuđačima, učešće na tenderu kazniće se zatvorom od šest mjeseci do pet godina, a ukoliko se to uradi na tenderima većim od milion KM, počinilac će biti kažnjen zatvorom od jedne do deset godina.

Ovo je suština prijedloga izmjena Krivičnog zakona koje je Agencija za javne nabavke BiH uputila Radnoj grupi za pripremu izmjena i dopuna krivičnog zakonodavstva Ministarstva pravde u Savjetu ministara BiH.

Takođe, Agencija predlaže i da se službena i odgovorna osoba u ugovornom organu koja tokom javne nabavke pogoduje ili da nalog drugom licu da pogoduje jednom od privrednih subjekata ili prilagođava uslove javne nabavke, kazniće se zatvorom od šest mjeseci do pet godina. Ukoliko je vrijednost tendera ili šteta koja nastane veća od milion KM, službena i odgovorna osoba biće kažnjena zatvorom od jedne do deset godina i kaznom od 1.000 do 5.000 KM.

Obrazlažući svoje prijedloge izmjena Krivičnog zakona u Agenciji za javne nabavke navode da je evidentno da u praksi ima dostavljanja lažnih podataka, zatim podjele tržišta i fiktivnih ponuda.

Ističu da ponuđači međusobno sklapaju dogovore i fingiraju konkurse za dobijanje ugovora, ali i dogovaraju sniženje cijena, čime druge ponuđače izguruju iz postupka javne nabavke.

"Iznenadno odustajanje od ponude, različite cijene na različitim mjestima u svojoj osnovi imaju prevarni cilj, odnosno prihvatanje ponude koja se zasniva na zabranjenim dogovorima ili lažnim podacima", navodi se u obrazloženju prijedloga izmjena Krivičnog zakona BiH koje je izradila Agencije za javne nabavke BiH.

U Udruženju građana "Tender" kažu da su izmjene koje je predložila Agencija za javne nabavke dobre, ali da neće riješiti krucijalne probleme kada je riječ o javnim nabavkama te da je neophodno povećati i novčane kazne za manipulacije u postupcima javnih nabavki.

"Šta ćemo sa poništavanjem javnih nabavki? Transparentno se sprovede nabavka, ali se poništi, jer je neko manipulisao, i recimo, svjesno stavio neku cijenu na koju se niko neće prijaviti. Nakon toga se poništi taj tender, jer nema prijava, i otvara se pregovarački postupak, što je po zakonu. Rupe ostaju i nisu pokrivene, a mi tražimo da se začepe", rekao je Rajko Kecman, član Predsjedništva Udruženja građana "Tender".

Ipak, Kecman naglašava da bi izmjene Krivičnog zakona i unošenje izmjena koje je predložila Agencija za javne nabavke trebalo da utiču na smanjenje korupcije i kriminala, ali ne drastično, jer su ključne poluge za manipulaciju i dalje sastavni dio Zakona o javnim nabavkama BiH.

On naglašava da je Agencija za javne nabavke u svojim prijedlozima, koje su i oni na određen način podržali, više forsirala "napad" na ponuđača, umjesto na ugovorni organ, koji je ipak ključan i koji, ukoliko želi, ima način da manipuliše preko neprirodno niskih ponuda, ali i preko količina, odnosno specifikacije robe koju nabavljaju.