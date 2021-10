"Tražimo da rukovodstvo PDP bude pritvoreno i zabranu djelovanja na teritoriji BiH"

TREBINJE - Predsjedništvo Gradskog odbora SNSD-a Trebinje pozvalo je danas nadležne institucije da rukovodstvo PDP-a bude pritvoreno dok se ne dokumentuju navodi o njihovom kriminalu i korupciji, a Centralnu izbornu komisiju BiH da se ovoj stranci zabrani djelovanje u BiH.

Predsjedništvo Gradskog odbora SNSD-a Trebinje zaključilo je da će se smatrati da su kadrovi PDP-a koji ne podnesu ostavke došli do funkcija na koruptivan način.

Predsjednik Gradskog odbora SNSD-a u Trebinju Luka Petrović rekao je na konferenciji za novinare da su ovo zaključci sjednice Predsjedništva Gradskog odbora SNSD-a koje je zasijedalo povodom aktuelnih dešavanja u gradu, odnosno korupcije i kriminala u PDP-u.

On je dodao da opozicija često priča o tome da je vlast korumpirana i da mnogo informacija iznosi, spinuje, laže i konstruiše, a nikada da prokomentariše svoje dvorište.

"Sve do juče nismo mogli slutiti kakvo je njihovo dvorište i narod Republike Srpske treba da zna istinu. Blago je reći da je katastrofa u PDP-u. To smo čuli i to će biti djelo nadležnih institucija. Nekomeptentnost, podmićivanje, reket, paralelno djelovanje rukovodstva PDP-a, pranje novca, dovođenje poslušnika, ostavka generalnog sekretara stranke, smjene u najjačim odborima, finansiranje iz stranih izvora, fondova, a svoje članstvo su zaboravili", naveo je Petrović.

On je poručio da nije problem to što se PDP "topi", već je problem kako je na političkoj sceni mogao da opstane ovakav politički subjekat.

"Očito je da je ne sceni bilo odmetnuto rukovodstvo PDP-a koje je djelovalo kvislinški i predstavlja grešku u političkom sistemu Republike Srpske. Šokirani smo do koje mjere je korumpiran PDP i njegovo uže rukovodstvo", rekao je Petrović.

Komentarišući insinuacije da je Gradski odbor PDP-a u Trebinju pod uticajem Gradskog odbora SNSD-a, Petrović je naveo da je to još jedna laž, konstrukcija i podvala, a sve s ciljem skretanja teme sa korupcije, izdaje, uticaja stranih sila, finansiranja iz stranih izvora, nesloge u opoziciji.

"Niko od lidera PDP-a ili poslanika nije demantovao jučerašnje navode nekadašnjeg visokog funkcionera PDP-a Slavko Vučurević. Tema nije Vučurević, tema je katastrofalno stanje i korupcija u PDP-u", rekao je Petrović.

On je dodao da je očito da opozicija nema jasan plan, ni program rada, niti ikakvo rješenje.

"Ovo se više ne može tolerisati, mora svaki građanin da zna istinu i da reagujemo na njihove insinuacije i laži. Stalno nas gnjave sa pričama, šire defetizam i konstruišu. Kada bi ova opozicija iz Srpske došla i vladala, ne bi bilo ni penzija ni plata, ni investicija, ni radnih mjesta, ni dobrih odnosa sa Srbijom, nestala bi Republika Srpska", poručio je Petrović.

On je rekao da "opozicija ima odriješen jezik, a ne radi ništa".

Nekadašnji visoki funkcioner PDP-a Slavko Vučurević iznio je juče u Trebinju niz teških optužbi na ovu partiju, među kojima su i uzimanje ogromnih suma novca za određene pozicije, te da pojedini članovi rukovodstva imaju stanove u Velikoj Britaniji.

Vučurević je istakao da pojedinci žele da da uruše partiju da bi na narednim izborima dobili mandat samo oni koji mogu da plate, dodajući da ima saznanja o "pranju" više desetina miliona evra i pozivajući sudske organe da pokrenu istragu o brojnim kriminalnim radnjama u PDP-u, koje, kako je istakao, prevazilaze zdrav razum.

On tvrdi da je PDP podložan uticajima veoma opasnih obavještajnih službi zapadnih zemalja.