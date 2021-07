Treba li Srpskoj savjet za transparentan rad uprave

SARAJEVO, BANJALUKA - Milko Grmuša, odbornik PDP-a u Skupštini grada Banjaluka, prema svim poslaničkim klubovima u NS RS uputiće inicijativu o osnivanju savjeta za transparentan rad javne uprave, a u kojem bi, između ostalog, trebalo da budu predstavnici medija, nevladinog sektora, kao i ombudsmani za ljudska prava.

Ova inicijativa prvo će biti upućena već na sljedećem zasjedanju Skupštine grada Banjaluka, a kasnije i poslaničkim klubovima, kao i svim srpskim poslanicima u Predstavničkom domu parlamenta BiH. Ideja je, kako kaže sam Grmuša, da ovo tijelo prati rad javne uprave, posebno konkurse i imenovanja, kako u samoj upravi tako i u javnim preduzećima i ustanovama, a pravo da podnese primjedbu ili ukaže na nezakonit rad imao bi svaki građanin Republike Srpske. Banjaluka bi trebalo da posluži kao pilot-projekat i kao takav da se proširi na cijelu Republiku Srpsku.

"Svi mediji koji su registrovani u skladu sa zakonom, a koji su zainteresovani, mogli bi imenovati svog predstavnika, kao i nevladine organizacije koje se bave tematikom javne uprave. Ideja je da svi oni koji imaju interes da to prate, budu dio tog savjeta i kada uoče bilo kakvu nepravilnost, da o tome obavijeste javnost. I svaki građanin koji smatra da nešto nije u redu i transparentno imaće mogućnost da se obrati savjetu", rekao je Grmuša.

Za početak, savjet bi se fokusirao na zapošljavanje u javnoj upravi, pratio bi konkurse za službenike i namještenike, kao i imenovanje ljudi u upravne i nadzorne odbore, kao i direktore institucija i javnih preduzeća Republike Srpske.

"Bitno je da postoji neka vrsta monitoringa i za početak bi se to odnosilo na javne konkurse, imenovanja u institucijama, javnim preduzećima itd. i da onaj ko je objektivno najbolji na nekom konkursu dobije posao. Ideja je tek na početku i treba je razvijati, prihvatam da nije najbolja, najsavršenija i tehnički uređena, ali hajde da uradimo to na najbolji mogući način i spreman sam za svaki prijedlog da se to unaprijedi", istakao je Grmuša.

U SNSD-u, najvećoj stranci u Republici Srpskoj, kažu da inicijativa Grmuše nije baš najjasnija, jer se između ostalog, nameće pitanje stručnosti i kompetentnosti ljudi koji bi eventualno radili u tom savjetu.

"U Republici Srpskoj već postoje institucije kojima je posao da rade nadzor nad radom javne uprave. Tu su Ministarstvo uprave i lokalne samouprave, Agencija za državnu službu itd. i oni već rade taj posao. I sada svaki građanin može prijaviti bilo kakvu nezakonitost i sumnju tako da ne vidim na koji način i šta bi bio posao tog savjeta", rekao je Srđan Mazalica, zamjenik šefa Kluba poslanika SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske.

Za razliku od SNSD-a, u Sindikatu uprave Republike Srpske kažu da je inicijativa o osnivanju savjeta za transparentan rad javne uprave dobra te da će uvijek podržati sve ono što ide u prilog boljem i transparentnijem radu.

"Građani treba da znaju kako se troši njihov novac, ko radi u javnoj upravi i mi kao sindikat nemamo ništa protiv toga. Podržavamo ideju o osnivanju savjeta za transparentan rad javne uprave i, ukoliko ta ideja zaživi i krene u realizaciju, spremni smo da pomognemo i podržimo je", rekao je Božo Marić, predsjednik Sindikata uprave Republike Srpske.

Ipak, kako kaže, teško je vjerovati da će od toga biti išta ako se uzme u obzir trenutna situacija s obzirom na to da već imamo registar zaposlenih u javnoj upravi, a koji se iz nekog razloga ne objavljuje.

"Sva reforma javne uprave ide i u pravcu transparentnosti rada tako da ne vidim problem da taj savjet zaživi, međutim ako sve uzmemo u obzir, ukupno stanje u društvu, teško je da će takva ideja zaživjeti", naglasio je Marić.