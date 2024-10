Trebinjski SNSD proglasio pobjedu

TREBINJE - Trebinjski SNSD je već proglasio pobjedu, jer, prema rezultatima sa kojim raspolažu, a koji su, kako tvrde, pri kraju brojanja kada je u pitanju nivo biranja gradonačelnika, na strani njihovog kandidata Mirka Ćurića i to 56 % naprema 42 %, sa dosadašnjom razlikom od opozicionog kandidata od oko 1.300 glasova.

I nosilac liste SNSD Trebinje Luka Petrović tvrdi da ubjedljivo vode kada su u pitanju glasovi za lokalni parlament, te da očekuju dvotrećinsku većinu u gradskoj skupštini.

"Upravo je večeras Trebinje potvrdilo da nastavi sa ljudima koji su vrijedni, koji žele da rade, a mi obećavamo da ćemo nastaviti pozicionirati ovaj grad na ono mjesto koje zaslužuje", kazao je Ćurić na slavlju, nazdravljajući svim okupljenim simpatizerima.

Luka Petrović je dodao da je ovim pobijedio ne samo Mirko Ćurić, već i cio jug Republike Srpske.

"Idemo dalje da gradimo i što bi rekli – na pos*o. Trebinjci i Trebinjke su ovim poručili da njihov grad treba da nastavi zacrtanim putem, oslobođeno od neradnika i lajavaca, čime nam je pobjeda važnija, jer, imamo stabilnost i tako nastavljamo", kazao je Petrović, ističući da iza ponoći, nakon brojanja, očekuju ubjedljivu pobjedu i u budućoj lokalnoj skupštini.

Složili su se da već sutra nstavljaju sa započetim radovima i projektima, jer su dokazali da im njihovi sugrađani vjeruju, ali to trebaju i opravdati.

"Uzalud je nekima bila neistinita priča koju smo mi izdržali. Hvala svima na mudrosti, na strpljenju, pa i mi takonastavljamo, da Trebinje i dalje bude grad kulture, grad sporta, grad uspješnih ljudi i dobrih domaćina i domaćica, tako da – veliko hvala svima", dodao je Ćurić.

On kaže da je oko 21 čas ostalo neprebrojanih oko sedam do osam odbora, ali to, kako tvrde u trebinjskom SNSD-u, neće promijeniti ništa.

