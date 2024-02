Tri "evropska" zakona spala na jedan

SARAJEVO, BANJALUKA - Ako je suditi po izjavama koje dolaze iz Republike Srpske, od usvajanja "evropskih" zakona neće biti ništa, osim možda Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, koji je već usvojen u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH.

Preostala dva zakona, i to zakon o sudovima i zakon o sukobu interesa u institucijama BiH, još nisu ni izrađena, iako je najavljeno da će dogovor o njima biti finalizovan na sastanku lidera političkih partija koje čine vlast na nivou BiH, koji bi već sutra trebalo da se održi u Mostaru. Međutim, kako stvari sada stoje, ni od tog sastanka neće biti ništa.

"Trenutno nema informacija o održavanju eventualnog sastanka partija vlasti na nivou BiH u Mostaru", rekao je juče Nenad Stevandić, predsjednik Ujedinjene Srpske.

Dan ranije, slično je rekao i Milorad Dodik, predsjednik SNSD-a, a i Dodik i Stevandić za neuspjeh u vezi sa evropskim zakonima neophodnim za odluku o početku pregovora sa EU okrivili su stranke "trojke", odnosno SDP, NiP i Našu stranku.

"'Trojka' je opterećena stranim mentorstvom i unutrašnjim napadima iz Federacije BiH, za koje ne razumiju da će ih učiniti na kraju nesposobnim ukoliko budu podlijegali tom pritisku, jer neće uraditi ništa, a kada ne uradiš ništa, onda si završio političku karijeru. Tako da, ipak je sve do njih", rekao je Stevandić.

Osim stranaka "trojke", za Dodika je krivac i Amerika, za koju je kazao da joj ne odgovara dogovor koji su postigli lideri političkih partija.

"Opet imamo isti rasplet događaja. Svako ko prati politička dešavanja može da dođe do istog zaključka - Amerikanci su opet odigrali svoje. 'Trojka' se pokušala predstaviti kao nosilac promjena i konstruktivan partner, a u suštini su poslušnici koji ne mogu da iznesu i dovrše priču u vezi s ispunjavanjem reformi koje traži EU iz jednog prostog razloga - to se ne dopada Amerikancima", rekao je Dodik, dodajući da je Republika Srpska spremna za EU i to otvoreno pokazuje konkretnim djelima, ali da bez spremnosti druge strane nema ni evropskog puta.

Takođe, naveo je i da su Bošnjaci pred najvažnijom odlukom, od koje će zavisiti i sudbina BiH, te da Amerika ne može da donosi odluke umjesto izabranih predstavnika.

I Nedeljko Čubrilović, predsjednik Demosa, kazao je da je nedavni sastanak koalicionih partnera na nivou BiH obilovao nepovjerenjem i nesigurnošću pojedinih predstavnika iz Federacije BiH, zbog čega BiH teško ide naprijed i kada je riječ o evropskom putu.

"Kao da je kod njih prisutan strah šta će neko reći na neku njihovu odluku. Oni kao da su stalno u nekoj izbornoj kampanji, pa ne mogu da budu odlučni prilikom donošenja svojih odluka", rekao je Čubrilović, dodajući da zbog neodlučnosti ljudi iz FBiH nemaju adekvatne sagovornike koji bi ispoštovali ono što je dogovoreno o donošenju zakona na evropskom putu.

S druge strane, Darijana Filipović, član Radne grupe koju su formirali lideri partija, a koja treba da dogovori i usaglasi "evropske" zakone, rekla je da se radi intenzivno i da je BiH na korak od pregovaračkog procesa.

"Postoji zajednička ambicija da se dogovore zakoni koji su preostali u procesu ispunjavanja uslova za napredak u integracijskim procesima BiH", rekla je Filipovićeva, a prenose mediji iz Federacije BiH.

Kada je riječ o Zakonu o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti, o njemu je moguće da se odlučuje već sutra na vanrednoj sjednici Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH. Kako nezvanično saznajemo, ta sjednica juče je dogovarana cijeli dan, ali do zaključenja ovog broja nije bilo odlučeno da li će je biti ili neće. Ovaj zakon je već usvojen u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH, ali je u Domu naroda "srušena" hitna procedura, tako da bi, prije eventualnog sazivanja sjednice Doma naroda, Kolegijum Doma naroda morao postići dogovor i vratiti zakon u hitnu proceduru. U svakom slučaju, ovaj zakon nije sporan nikome, tako da je izvjesno da bi on u narednim danima mogao biti usvojen, ali je pitanje da li će to biti dovoljno za odluku Evropske unije da počne pregovore sa BiH.

Osim tri "evropska" zakona, lideri partija dogovorili su da se izmijeni i Izborni zakon BiH na način da svaki narod bira svog predstavnika u Predsjedništvo BiH, ali sigurno je da od toga neće biti ništa.

Denis Bećirović, član Predsjedništva BiH, rekao je da HDZ nudi asimetričan model izbora članova Predsjedništva BiH koji BiH gura dalje od evropskih, demokratskih standarda i u nove podjele društva i države.

