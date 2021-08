Tribina o nametnutom Inckovom zakonu u Beogradu, prisustvuje Dodik

BEOGRAD - U Beogradu je počela tribina o temi "Inckov zakon - kraj Srpske ili raspad BiH" na kojoj učestvuje i srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik.

Šef Predstavništva Republike Srpske u Srbiji Mlađen Cicović poručio je u uvodnom obraćanju da za odlazećeg visokog predstavnika u BiH Valentina Incka zločin počinjen nad srpskim narodom nikada nije bio predmet interesovanja nego ga je, za potrebe njegove bespravne promjene i dopune jednog zakona, interesovao samo zločin nad Bošnjacima.

Prema njegovom mišljenju, Srbi bi principijelno bili protiv Inckovog bespravnog upada u pravni sistem BiH i da je on svojom neprincipijelnom selekcijom izabrao zločine samo nad srpskim ili samo nad hrvatskim narodom.

"Uvođenja verbalnog delikta u 21. vijeku stidio bi se svaki narod i svaka država u svijetu - svi bi se stidjeli samo se ne stide visoki predstavnik u BiH i oni koji su stajali iza njega i koji su ga bespravno postavili na tu poziciju", rekao je Cicović.

On je naglasio da je sloboda osnovno pravo čovjeka i naroda i upitao u čije ime je Valentin Incko ukinuo slobodu misli i govora svim građanima BiH.

"Uradio je to u svoje ime i u ime takozvane međunarodne zajednice, jednostavno rečeno uradio je to u ime onih koji su ga podržavali sve vrijeme njegovog mandata u BiH. Niko sem Srbije, Rusije i Kine se još nije oglasio, niko još nije rekao da je to što je Incko uradio loše i da bi to trebalo ukinuti. Svi drugi i dalje stoje iza tog bespravlja, svi oni i dalje dijele njegovu neodgovornost", ukazao je Cicović.

Prema njegovim riječima, Incko je ukinuo slobodu misli i govora svim građanima BiH, a pobunili su se samo Srbi kao konstitutivni narod u BiH i Republika Srpska.

"Zar u Federaciji BiH nema nikog ko hoće da brani svoju slobodu misli i govora, zar su baš svi pognuli glave i ćute!? Zakon na koji je nasrnuo Incko nisu demokratski izglasali samo Srbi, nego svi narodi u BiH i svi bi trebalo i da ga brane!", poručio je Cicović.

On je naveo da su se rukovodstvo Republike Srpske i svi srpski politički subjekti u Srpskoj ujedinili u odbrani prava na slobodu misli i govora i odbrani Republike Srpske, a da su sloboda misli i govora vjekovna tekovina.

"Srpski narod je kroz istoriju dao doprinos i slobodi, i svijesti o njoj, te imamo pravo da je branimo onako kako smo je uvijek branili - od nastanka srpskog imena do danas", zaključio je Cicović.

Organizatori tribine "Inckov zakon - kraj Srpske ili raspad BiH" su portali "Sve o Srpskoj" i "Fakti", uz podršku Predstavništva Republike Srpske u Srbiji.