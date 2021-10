Trišić Babić: Razočaranje rezultatima samita

BANJALUKA - Savjetnik srpskog člana Predsjedništva BiH za spoljnu politiku Ana Trišić Babić izjavila je da je, najblaže rečeno, razočarana rezultatima Samita EU-Zapadni Balkan na Brdu kod Kranja kojim je opredjeljenje prema proširenju potvrđeno, ali bez konkretnog preuzimanja obaveze.

"Međutim, to je nešto što se moglo i očekivati. Već duži period EU daje sasvim ambivalentne signale i skoro da je prestala da bude pouzdan partner. Trend nesklonosti ka proširenju nagoviješten je i ranije, ali definitivno je potvrđen na samitima u Sofiji (2018.) i Zagrebu (2020.), a evo i danas", istakla je Trišić Babić upitana da prokomentariše Samit EU-Zapadni Balkan.

Ona je rekla da treba biti korektan, pa napomenuti da je Evropska komisija, ipak, ostala konstruktivan faktor u pitanju proširenja, ali držanje značajnog broja članica ne ostavlja prostor za optimizam.

"Tako smo danas već zaboravili očekivanja da bi nakon Hrvatske (2013. godine) barem neke države Zapadnog Balkana mogle biti primljene do 2020. Potom je predsjednik Evropske komisije najavio da u njegovom mandatu (do 2019.) neće biti novog proširenja, ali ni u sljedećem (do 2024.), ali da bi Srbija i Crna Gora ipak mogle biti primljene u onom narednom i to upravo 2025", istakla je savjetnik srpskog člana Predsjedništva.

Ona je istakla da danas svi znaju da toga neće biti ni 2025. ni do kraja tog narednog mandata (do 2029.), a vjerovatno ni do kraja onog koji slijedi.

"Odbijanje nekih članica da 2030. godinu prihvate kao obavezu sasvim je jasno. Čini se da je to danas svima jasno - kako unutar EU, tako i na Zapadnom Balkanu. Jednostavnim jezikom rečeno - imali smo čokoladu (proširenje i perspektivu) koju su nam uzeli i sad nam daju komadiće od te čokolade", konstatovala je Trišić Babić.