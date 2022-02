Trišić-Babić: Srbi nisu napustili institucije BiH, oni poštuju zaključke Narodne skupštine

SARAJEVO - Ana Trišić-Babić, savjetnik srpskog člana Predsjedništva BiH Milorada Dodika, poručila je američkom specijalnom izaslaniku za zapadni Balkan Gabrijelu Eskobaru da SAD ne treba da se bore da se Srbi vrate u institucije BiH, jer predstavnici Republike Srpske u zajedničkim organima nisu ni napustili te institucije, nego i dalje rade u skladu sa zaključcima Narodne skupštine Republike Srpske.

"Nije potrebna neka posebna borba. Republika Srpska saopštila je šta je za to potrebno, i to je poznato", izjavila je Srni Babić, reagujući na Eskobarovu izjavu da se "SAD bore da stanje u BiH bude bolje i da se Srbi vrate u institucije a da, dok se to ne desi, rade sa opozicijom i na tome da onemoguće srpskog člana Predsjedništva BiH Milorada Dodika".

Prema njenim riječima, poruku da SAD žele da rade sa opozicijom, ne želi da komentariše jer "svako je slobodan da bira partnere".

Ona je pozdravila Eskobarovu konstataciju da "Dodik nije jedini problem", izražavajući zadovoljstvo što "ima naznaka da se pitanje BiH može sveobuhvatno sagledati".

Babićeva navodi da je u redu kada Eskobar kaže da se SAD bore da u BiH bude bolje, jer se i zvaničnici iz Republike Srpske sve vrijeme za to bore na svim nivoima vlasti u BiH.

"Eskobar kaže da se Amerika bori da odnosi između Bošnjaka i Hrvata budu bolji, i to je u redu, jer i mi smatramo da među svima u BiH odnosi treba da budu bolji. A to, što Eskobar tvrdi da je osnovni problem u BiH korupcija - to je njegova ocjena", ističe Babićeva.

Komentarišući stav američke administracije da su u BiH "potrebne ograničene promjene pravnog okvira",ona kaže da se pri tome vjerovatno misli na Ustav i Izborni zakon BiH.

"To je u redu, ali očigledno je da se u Federaciji BiH ne mogu dogovoriti o tome", kategorična je ona.

Prema njenim riječima, u redu je i Eskobarov stav da zapadni Balkan treba da bude dio EU i blizak NATO-u.

"To je sasvim u redu. I mi radimo na integraciji u EU. Blizak odnos sa NATO-om - kad se radi o BiH - već je uspostavljen, ne prejudicirajući pitanje članstva. Takođe, mi se zalažemo i za podršku inicijativi `Otvoreni Balkan`", zaključila je Ana Trišić-Babić izjavi Srni.

Američki specijalni izaslanik za zapadni Balkan Gabrijel Eskobar rekao je juče da se SAD "bore da stanje u BiH bude bolje i da se Srbi vrate u institucije", a da, dok se to ne desi, "rade sa opozicijom i na tome da onemoguće" srpskog člana Predsjedništva BiH Milorada Dodika.