Trivan: Knjiga "Uspon jedne ideje" govori o istoriji Srpske

BEOGRAD - Jelena Trivan, direktor JP Službeni glasnik iz Srbije odbacila je kritike na račun te izdavačke kuće zbog objavljivanja knjige "Uspon jedne ideje", koja govori o istoriji Republike Srpske, njenom nastanku i opstanku i borbi za očuvanje Dejtonskog sporazuma, kao i o ulozi Milorada Dodika, srpskog člana Predsjedništva BiH u tome.

Komentarišući optužbe sagovornika lista "Danas" da je knjiga "otrovna" i da izvrće istorijske činjenice, Trivanova kaže, da svako može da tumači istoriju na svoj način, ali da ne može da je prekraja i iznosi neargumentovane kritike, komentarišući nešto što nije ni pročitao.

"Oni koji napadaju Službeni glasnik zbog knjige Uspon jedne ideje osuđuju to delo i tvrde da je to Dodikova knjiga, ali je jasno da je nisu ni pročitali. Da jesu, videli bi da je to knjiga o istoriji Republike Srpske, kao i da autor nije Dodik, već da su to akademik Nenad Kecmanović i univerzitetski profesori Aleksandar Vranješ i Željko Budimir", rekla je Trivanova za Televiziju "Pink".

Ona naglašava da knjiga govori o istoriji jedne ideje, kojoj pripada i priča o Dejtonskom sporazumu, kao i o odbrani dejtonskih načela.

"To je doprineijelo da Republika Srpska stigne dovde gdje je danas. Knjigom su obuhvaćeni usponi i padovi te ideje, jer je bilo i jednoga i drugoga. Suština je u tome da je ovo knjiga o istorijskim činjenicama vezanim za nastanak i opstanak Republike Srpske", rekla je Trivanova.

Ona se, kako kaže, neće protiviti tome da neko od kritičara djela koje nisu ni pročitali, sam napiše drugu knjigu i njome, umjesto tri rečenice u novinama ili u jednom tvitu, opovrgne istorijsko istraživanje na više od hiljadu strana, koje su sproveli autori djela "Uspon jedne ideje".

Inače, kada je u pitanju sama knjiga, radi se o politikološkoj studiji koja prati višegeneracijski kontinuitet ideje o slobodi i samostalnosti srpskog naroda na prostoru BiH, a u tom kontekstu i Dodikov doprinos sazrijevanju i realizaciji te ideje tokom protekle dvije decenije.