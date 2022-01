Trivićeva: Oni žele ovaj strah, Ćosić: Vrijeđate da biste se dopali

BANJALUKA - Retrogradne političke strukture, SDA i SNSD, političku situaciju dovode svjesno do usijanja, podgrijavajući međunacionalnu netrpeljivost koja nikome u BiH ne može biti od koristi, napisala je Jelena Trivić, poslanica PDP-a u Narodnoj skupštini (NS) RS na svom Facebook profilu.

Ističe da političke krize treba riješiti za pregovaračkim stolom.

"Ali, oni to ne žele. Oni žele ovaj strah koji postaje sve prisutniji, stvarajući tako sve pretpostavke da narod i dalje odlazi, i jedni i drugi. I RS i FBiH se prazne i za to su najveći krivci retrogradne i korumpirane političke elite koje hrane jedna drugu. Sve ovo jeste njihova perfidna igra, ali opasna, koja može da preraste u nešto gore od političke igre i provokacija. Jedan incident može povući lavinu za sobom. I to treba glasno reći i zaustaviti ovo ludilo u začetku", navela je Trivićeva.

Dodaje da stvarni dijalog "neće pokrenuti one strukture iz Sarajeva koje uporno negiraju postojanje RS, ne želeći da izgovore njeno puno ime, iako ono stoji u Dejtonskom mirovnom sporazumu i Ustavu zemlje u koju se zaklinju, nazivaju cijeli jedan narod genocidnim i povampiruju militantne strukture, ali neće ni one strukture iz Banjaluke koje uporno negiraju postojanje BiH, takođe vrijeđajući drugi narod raznim pogrdnim izrazima i omalovažavajući vjeru kojoj taj narod pripada".

Trivićevoj je odgovorio gradonačelnik Istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić koji je upitao da li je politika i želja za vlašću toliko zaslijepila da ne vidi ništa osim isključive političke borbe.

"Da li ste spremni do te mjere da vrijeđate svoje sunarodnike koji se bave politikom na drugačiji način od Vas samo da biste se nekom dopali i da bi jedan dio biračkog tijela Vas okarakterisao kao 'glas razuma', a nas kao 'retrogradne'?", napisao je Ćosić na svom "Facebook" nalogu, reagujući na navode Trivićeve da je SNSD retrogradan, kao i SDA.

Ničim izazvana, dodao je Ćosić, gospođa nas svrsta uz one koji u ovoj složenoj i veoma često nepravedno nesrećnoj zemlji ovih dana, u značajnoj mjeri, pozivaju na sukobe i provociraju incidente.

"Gospođo Trivić, nedavno je kao vrhunac poziva na razgovor, razumijevanje, mir i toleranciju predsjednik (SNSD-a) Milorad Dodik izjavio da neće 'žrtovati mir zbog RS. Ima li snažnije i privrženije izjave miru i pozivu na razgovor i vraćanje u političke okvire i razgovore od ove izjave? A sjećate li se nekadašnje izjave koja se odnosi na žrtvovanje mira zbog BiH? Poređenje ove dvije izjave treba sve da Vam kaže", poručio je Ćosić, koji je visoki funkcioner SNSD-a.