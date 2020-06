Trivićeva: Spavači u stranci rade protiv PDP-a, ne napuštam klub

BANJALUKA – Jelena Trivić, poslanica PDP-a i zamjenica predsjednika Kluba poslanika PDP-a u Narodnoj skupštini RS je rekla za "Nezavisne" da u toj stranci postoje spavači koji rade protiv interesa svoje stranke.

Kako je rekla, pismo koje je procurilo u javnost, a u kojem je Glavni odbor stranke informisala o problemima funkcionisanja Kluba, je autentično, ali je negirala da planira napuštanje stranke i Kluba.

Prema njenim riječima, Perica Bundalo, predsjednik Kluba, je na posebnoj sjednici Narodne skupštine RS nakon glasanja suprotno stavu stranke povodom pitanja Pelješkog mosta prošle godine, obećao Glavnom odboru da će se u narednih šest mjeseci tiho povući sa čela Kluba, ali da to nije uradio.

"Nisam htjela da izlazim u javnost, a Glavni odbor sam obavijestila o problemima pismeno jer ne možemo održati sjednicu zbog ograničenja broja ljudi koji mogu prisustvovati. Ove stvari ne mogu da čekaju da se steknu uslovi da se odbor sastane, ovo se mora riješiti prije", rekla nam je Trivićeva.

Kako ona kaže, Bundalo je prekršio Statut stranke jer je na sjednici Kluba bez njenog prisustva pokušao spriječiti njeno imenovanje za šefa Kluba.

"Ja sam pristala na taj period od šest mjeseci da ne bude da je on odletio a Jelena doletjela. On je trebao prema tom dogovoru da se povuče. Ja sam rekla da je to u redu, mi smo najnormalnije komunicirali svo to vrijeme. Onda se desila ta sjednica Kluba. Ne može se glasati na Klubu ako nema mene jer se pitam gdje sam ja u svemu tome. On je prekršio Statut, a po članu 15 se može razgovarati o disciplinskom odgovaranju zbog kršenja Statuta", rekla je Trivićeva.

Naglasila je da ova dešavanja nemaju vezu s eventualnom kandidaturom za gradonačelnika Banjaluke, te je istakla da će javnost o tome biti informisana na vrijeme.

Dodala je da ako ona bude kandidatkinja, da će se odreći pozicije šefa poslaničkog Kluba u NS RS i da ne želi da gomila funkcije.