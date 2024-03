Trivićeva najavila krivičnu prijavu, Vidovićeva kaže da je sve po zakonu

BANJALUKA - Predsjednik Narodnog fronta Jelena Trivić rekla je da će danas Okružnom javnom tužilaštvu Banjaluka predati krivičnu prijavu protiv ministra finansija Republike Srpske Zore Vidović zbog, kako tvrdi, postojanja osnovane sumnje da je zloupotrebila službeni položaj.

Trivićeva tvrdi da je Vidovićeva "omogućila protivpravno pribavljanje imovinske koristi firmi `Prointer`, koja ima zaključen ugovor sa Vladom Srpske o nadzoru priređivača igara na sreću".

"Taj posao Srpsku i njene građane košta 15 miliona KM godišnje, a ugovor je potpisan na 10 godina", rekla je Trivićeva novinarima.

Ona je navela da je Vidovićeva postupila prema zahtjevu "Prointera", koji je, kako kaže, od Ministarstva finansija tražio da se zbog vanrednih okolnosti - inflacije poveća naknada po aparatu sa 40 KM na 50 KM, te dodala da "inflacija nije vanredna okolnost", prenosi Srna.

Trivićeva je rekla da danas nije uspjela da preda prijavu Okružnom javnom tužilaštvu Banjaluka, jer, kako je navela, administrativni radnici ne primaju prijave, te će, kako je najavila, to učiniti poštom.

Ministar finansija Republike Srpske Zora Vidović rekla je Srni da ne postoji ništa problematično u vezi sa saradnjom resornog inistarstva i ovlaštenih firmi za praćenje i kontrolu aparata za igre na sreću u Srpskoj, te da je sve zasnovano na zakonu i procedurama.

Vidovićeva je rekla da su ovlaštene firme za praćenje i kontrolu aparata za igre na sreću u Srpskoj, koji su sada softverom povezani sa Ministarstvom finansija i njihov rad svakodnevno se prati u realnom vremenu, "Prointer" i "Planet soft".

"To nema nikakve veze sa sistemom u Srbiji i nije ni blizu toga", istakla je Vidovićeva, reagujući na današnje navode predsjednika Narodnog fronta Jelene Trivić.

Govoreći o povećanju cijene koje te firme naplaćuju za svoje usluge, Vidovićeva je rekla da su oni tražili povećanje cijene s obzirom na to da je došlo do povećanih cijena u protekle dvije do tri godine.

"Mi smo na taj njihov zahtjev, s obzirom na to da nismo imali dovoljno stručnih ljudi da procijene koliko to povećanje može biti i da li može, angažovali revizorsku kuću koja je revidirala taj zahtjev i nije odobren zehtjev u cijelosti, nego u samo jednom malom dijelu koji se odnosi na aparate čija je cijena zaista mnogo povećana u odnosu na vrijeme kada smo sklapali taj ugovor", rekla je Vidovićeva.

Ministar finansija Srpske je naglasila da je Republika Srpska u 2023. godini imala 130 miliona KM prihoda od igara na sreću.

"Prije novog zakona i prije uvođenja ove kontrole godišnji prihod od tog poreza je bio 26 miliona KM. To je efekat toga svega koji je zaista ogroman. Vidljivo je da je apsolutno opravdano sve što je uloženo u smislu softvera i praćenja", navela je Vidovićeva.

