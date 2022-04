Trivićeva odgovorila Dodiku: Na tvom se imenu ne može napraviti karijera

BANJALUKA - Na imenu Milorada Dodika ne može se napraviti karijera, jer je toliko duboko izbrazdano kriminalom, korupcijom, izdajom i svakom vrstom podlih udara na vlastiti narod, dosad neviđenoj u istoriji Srba, poručila je potpredsjednica PDP-a Jelena Trivić u odgovoru na Dodikovu izjavu da ona gradi karijeru na njegovom imenu.

"Bilo bi lijepo od njega da se u političkoj borbi koristi argumentima, a ne lažima, izmišljotinama, prijetnjama i montiranim snimcima. Bilo bi, takođe dobro, da skrene pažnju svojim poklonicima da mi prestanu svakodnevno prijetiti", poručila je Trivićeva.

Potpredsjednica PDP-a ističe da Dodik nastavlja sa "najprizemnijim metodama obračuna sa političkim protivnicima lažno se predstavljajući kao političar od integriteta, što on nikada nije bio niti će biti".

"Uvijek je bio i ostao tek švercer nacionalnim interesima kako bi zadovoljio lične i grupe kojom se okružio i nikada tu situaciju nije prevazišao. Ne može to učiniti, jer je individua bez stavova, jasnih projekcija i planova za narod. On ima samo planove za lično bogaćenje na račun naroda, čemu svjedočimo decenijama", poručila je Trivićeva.

Trivićeva je navela da se Dodik isključivo bavi stanjem u drugim partijama.

"Posebno u PDP-u, čije članove, uključujući i mene, imenom i prezimenom lažno teško optužuje za izdaju, premda je svima jasno da je on najveći izdajnik. U isto vrijeme, njegova stranka teško zloupotrebljava maloljetne učenike pozivajući ih na žurke na kojima se toči alkohol i koriste sumnjive supstance. Bilo bi dobro da se pozabavi vlastitom takozvanom strankom koju je pretvotio u lični servis za otimanje od građana", navela je Trivićeva.

Trivićeva kaže da bi najbolje od svega bilo kada bi Dodik znao "šta uopšte da učini nakon odluke Kristijana Šmita", a što se nje tiče, uvijek je protiv nametanja i uvijek je poštovala sve odluke Narodne skupštine koju Dodik pokušava "pretvoriti u trivijalnu instituciju za sopstveno iživljavanje, vrijeđanje, psovanje i, naravno, prijetnje".

"I otkud sad odjednom da upravo Dodik, koji Šmita naziva turistom i preporučuje mu kupovinu karte u jednom smjeru, poziva da se iznose stavovi o njegovim odlukama? Da li to znači da je Dodik, preko noći, priznao Šmita za visokog predstavnika? Očito je da od Dodika, starog plitkog konvertita, takav razvoj ne bi bio nikakvo iznenađenje. Za razliku do njega, koji je spreman i na najogoru moguću radikalizaciju da bi sačuvao oteto, ja sam oduvijek za mir i prosperitet svih, čemu sam u potpunosti posvećena. Iz te posvećenosti ne mogu me pomjeriti njegove prijetnje, kao ni prijetnje njegovih poltrona, još manje montirani snimci koji su postali pečat njegove 'politike'", rekla je Trivićeva.

Ona je ponovila da bi bilo jako dobro da Dodik prestane sa plasiranjem montiranih snimaka.

"Bilo bi jako dobro od njega da prestane sa praksom plasiranja montiranih snimaka naciji, kako bi se sakrio iza njih, da prestane sa retrogradom politikom, ako je to uopšte moguće od individue koja pripada političkoj prošlosti, nikako sadašnjosti, a posebno ne budućnosti", navela je Trivićeva.

Potpredsjednica PDP-a je poručila da će Dodika "ubjedljivo potući" na oktobarskim izborima.

"Nakon oktobarskih izbora na kojem ću ga ubjedljivo potući imaće dovoljno vremena da razmisli o svemu, osim ako se ne odluči da 'napravi NVO i počne učiti engleski jezik', kako je to svojevremeno tvrdio, da će uraditi nakon što bude poražen. Već sada bi mogao da počne sa prvim lekcijama, jer u oktobru nema šta tražiti na izborima, pošto ga čeka debakl", ističe Trivićeva.

