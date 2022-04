Trivićeva poručila Begiću: Bio bi ukopan da ja nisam čovjek

BANJALUKA - U medije je procurio snimak na kojem se čuje burna rasprava između Jelene Trivić, potpredsjednice PDP-a i poslanik te stranke u Narodnoj skupštini RS i Ivana Begića, doskorašnjeg banjalučkog odbornika te stranke.

U pitanju je snimak koji je nastao 2020. godine i na joj se jasno čuje kako u raspravi učestvuju Trivićeva i Begić, a u prostoriji je prisutan i Draško Stanivuković, gradonačelnik Banjaluke.

Na snimku se čuje kako Trivićeva kaže Begiću da bi bio ukopan, da ona nije čovjek. Dalje mu kaže da se mene pitalo na listi koju ja nosim ne bi bio Ivan Begić.

"Ti si zbog njega na toj listi. Ja da nisam čovjek, ti sada ne bi tu sjedio. Ti bi bio ukopan. Ja imam oca, brata, muža od 1,90 metar i 100 kila. Ti bi bio ukopan", rekla je Trivićeva.

Neki mediji su objavili i dužu verziju snimka na kojoj Trivićeva kaže Begiću da ga stvarno žali, te da ga gleda kao svoje dijete.

"Sad bih ti pomogla da mogu, ali ti se ne može pomoći čovječe shvati. Grehota je, ja ovo u svojoj kući ne bih smjela ispričati", govori Trivićeva, na što Begić dodaje: Da li ti razumiješ.

"Ne možeš mi se praviti najbolji prijatelj i ovo mi uraditi. Ovo ti najveći neprijatelj Draško ne bi uradio. Koliko smo se puta mi posvađali na mrtvo ime, kad je nešto izašlo iz mojih usta ovog tipa", pita Trivićeva po svemu sudeći Stanivukovića.

Na snimku se čuje kako joj Begić na to odgovara "ma nemojte mi reći da nije", na što mu Stanivuković odgovara "nije". Trivićeva Begića pita da li je svjestan "da to sve curi vani", na što on odgovara da i treba da procuri.

"Sve ti je prešao, ove cure ginu za njega i nikad mu 'a' nisu rekle. Preko svih tvojih gluposti je prešao i svi smo te uvažili", rekla je Trivićeva, na što joj Begić odgovara pitanjem "na koji način me uvažavate".

Trivićeva navodi da je Begić uradio mnogo negativnosti, te da zbog svih negativnih djela nije ni trebao biti na listi.

"Da se mene pitalo na listi koju ja nosim ne bi bio Ivan Begić, ti si zbog njega na toj listi, a ovo mu uradiš. Ti si njemu najveći neprijatelj", navela je Trivićeva. Begić joj je na to odgovorio da je on njoj najveći neprijatelj.

"Dobro nek si, evo uništi me. Kad mi budeš mogao dati otkaz na mom poslu onda si me uništio, a to ne možeš. Treba biti čovjek, ja da nisam čovjek ti sad ne bi tu sjedio, ti bi bio ukopan. Ti si meni tri puta rekao da sam kurva", navela je Trivićeva, na što se čuje da Stanivuković dodaje "majci troje djece".

"Ja imam brata, muža i oca od 190 i 100 kila svaki", kazala je Trivićeva, na što je Begić pita da li mu prijeti.

"Ne prijetim ti samo kažem da to imam. Buraz rekao si mi da sam kurva u mom sistemu vrijednosti", rekla je Trivićeva, dodajući na dužoj verziji da zbog toga ne bi sa Begićem trebala pričati.

"Ja ti želim pomoći, evo možemo i preko ovoga preći, ali da znam da ćeš sutra biti normalan", čuje se kako Trivićeva govori, na što joj Begić odgovara sa "samo mi nemojte pomagati".

"Dobro nećemo ali onda napusti objekat, napusti sahranu što bi rekao Zmaj od Šipova. Ako hoćeš možemo se vratiti, ali ja vidim da ti imaš problem. To nisi ti, ja znam da u tebi ima dobar čovjek. Ako imaš neki lični problem s njim to rješavajte lično", čuje se kako Trivićeva kaže na kraju audio snimka.