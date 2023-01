Trivićeva poručila CIK-u da je pravda spora kao kornjača, ali kida kao lav

BANJALUKA – Jelena Trivić, potpredsjednik PDP-a, najavila je krivičnu prijavu protiv članova CIK-a zbog, kako je navela, njihovog saučestvovanja i neosnovanog proglašenja izbornih rezultata na oktobarskim izborima prošle godine.

Podsjećamo, Trivićeva je bila kandidat opozicije za predsjednika RS, ali je u trci izgubila od Milorada Dodika, lidera SNSD-a, koji je imao 300.180 glasova, a ona 273.245.

Ona je svom Facebook profilu reagujući na izjavu Željka Bakalara, člana CIK-a o kontrolnom brojanju, rekla da je pravda spora kao kornjača, ali kida kao lav.

"Nemoguće je da izborni proces koji se nije mijenjao 20 godina imamo takve probleme uopće pronalaženja biračkog materijala koji treba ponovno i kontrolno da prebrojavamo. Bukvalno 80 odsto biračkih mjesta u Republici Srpskoj, tako nam je rečeno, smo imali, po mojoj ocjeni organizirano pogrešno pakiranje, dakle da u vrećama u kojima su trebali biti glasački listići za određenu utrku, nisu bili ti listići nego neki drugi", rekao je Bakalar za BHT.

Trivićeva se upitala šta se onda brojalo, na osnovu čega su proglašeni rezultati izbora za predsjednika Republike i zašto nikada nije objavljen izvještaj sa kontrolnog brojanja.

Navodi da je CIK na dan proglašenja rezultata dobio službeni zahtjev od nas da nam prema Zakonu o slobodi pristupa informacijama dostavi izvještaj sa kontrolnog brojanja.

"Do danas to nisu učinili. Ali izvještaj u određenoj formi postoji i jasno ukazuje na to da su se izbori morali ponoviti i da bi to bila jedina moguća odluka CIK-a obzirom na količinu krađa i nepravilnosti koje su utvrđene", tvrdi Trivićeva.

Dodaje da je ne zanima ko ih je pritiskao, a možda su i dobro "omastili brke" da obustave kontrolno brojanje i uprkos svim krađama proglase rezultate.

"Čitam negdje i da se Šmit preznojavao juče pred Evropskim parlamentom. Sjetimo se njegove čuvene rečenice o 'manjim tehničkim nepravilnostima'", navodi ona.