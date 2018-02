Trninić: Zaduženja nisu nova i nisu na štetu Srpske

BANJALUKA - Ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Neđo Trninić izjavio je Srni da odluke Vlade o garancijama za zaduženja za "Željeznice Republike Srpske" i za autoput Banjaluka-Doboj nisu ništa novo i nisu na štetu Srpske, kao i da imaju podršku Predsjedništva i Savjeta ministara BiH, te se nada podršci i u Narodnoj skupštini.

Komentarišući ocjene predsjednika PDP-a Branislava Borenovića da su tri odluke, koje je Vlada Srpske dostavila posljedni radni dan pred sjednicu parlamenta Srpske, neracionalne i ljudi koji su ih predložili "dugoročno žele da unište Srpsku, a ne samo da je ekonomski oslabe", Trninić je rekao da je to samo ubiranje političkih poena.

Trninić je pojasnio da je prijedlog odluka Vlade po hitnom postupku upućen parlamentu Srpske o garancijama za zaduženja "Željeznice Republike Srpske" i autoputa Banjaluka-Doboj nešto što je davno pokrenuto.

"Pomenuću 51,3 miliona evra Svjetske banke za pomoć pri restrukturisanju `Željeznica Republike Srpske`, koje smo pokrenuli prije nešto više od godinu dana. Predvidjeli smo smanjenje broja zaposlenih za 1.000 do kraja procesa restrukturisanja, koje predviđamo do kraja 2021. godine, a ne otpuštanje kako se to često zna pogrešno interpretirati", naveo je Trninić.

On je podsjetio na promjene Zakona o željeznicama kojim je predviđeno penzionisanje radnika koji su ispunili 40 godina radnog staža i 57 godina i osam mjeseci starosti, te dodao da je na taj način u prošloj godini broj radnika smanjen za 300.

Trninić je rekao da su sredstva Svjetske banke isključivo namijenjena za izmirenje obaveza prema svim zaposlenim na "Željeznicama" uključujući poreze, doprinose, tužbe radnika, zaostale tople obroke i regrese.

Prema njegovim riječima, ta sredstva je Svjetska banka odobrila 7. decembra, što je prošlo svu proceduru, koja je predviđala i Savjet ministara i Predsjedništvo BiH.

On je rekao da je opozicija iz Republike Srpske, koja ima svoje predstavnike u vlasti na nivou BiH, mogla da blokira ta sredstva ako ih smatra neopravdanim.

"Dobili smo podršku i završili taj proces. Sada je još neophodan ovaj korak u Narodnoj skupštini da bi sredstva postala efektivna, jer je tako predviđeno procedurama", objasnio je Trninić.

On je istakao da se isto tako radi i kada je riječ o autoputevima, te napominje da nije riječ o novom zaduživanju, već o sredstvima predviđenim za tu namjenu, ali od Evropskih investicionih banaka kao što su EBRD i EIB koje su pratile gradnju autoputa od Doboja do Banjaluke.

Trninić je dodao da je predviđeno 47 miliona evra, ali da sredstva nisu bila efektivna do donošenja Zakona o akcizama.

"Budući da je donesen Zakon o akcizama, sada su ta sredstva stekla uslove da postanu efektivna. Isto je sve prošlo kompletnu proceduru i u Savjetu ministara BiH i u Predsjedništvu BiH i sada dolazi u Narodnu skupštinu da bi bila efektivna i da bi završili projekat izgradnje autoputeva", istakao je Trninić.