Tubak: Čelinački PDP neće podržati Šarovića

BANJALUKA - Opštinski odbor PDP-a Čelinac neće podržati opozicionog kandidata za srpskog člana Predsjedništva BiH, Mirka Šarovića, izjavio je danas predsjednik tog odbora Goran Tubak.

Tubak, koji je kandidat PDP-a za Narodnu supštinu Republike Srpske i aktuelni odbornik ove partije u Skupštini opštine Čelinac, rekao je da iz odluke čelinačkog PDP-a da ne podrži Šarovića ne treba izvlačiti nikakve zaključke o raskolu u opoziciji.

"Nije to u pitanju, taman posla. Mi ćemo podržati Jelenu Trivić za predsjednika Republike Srpske i sve druge kandidate opozicije, samo Šarovića nećemo, jer on to nije zaslužio", rekao je Tubak za "Srpskainfo".

Tubak je naveo da je riječ o "računima iz prošlosti", podsjećajući da je on do proljeća 2018. godine bio predsjednik Opštinskog odbora SDS-a u Čelincu i član Glavnog odbora ove stranke.

"Vukota Govedarica je, kao predsjednik SDS-a, tada raspustio naš opštinski odbor. Bila je to nepravda, ali Mirko Šarović, kad je postao predsjednik stranke, nije tu nepravdu ispravio", rekao je Tubak.

On kaže da je nakon raspuštanja Opštinskog odbora SDS-a Čelinac većina članova ovog odbora prešla u PDP.

"Šarović nema našu podršku. Narodski rečeno - kako je posijao, tako će i požnjeti", poručio je Tubak.