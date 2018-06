Tubak: Rukovodstvo SDS-a nas nije kontaktiralo, imamo podršku članstva i javnosti

ČELINAC - Član Glavnog odbora SDS-a Goran Tubak izjavio je Srni da ga niko iz rukovodstva stranke nije kontaktirao nakon održane konferencije za novinare u vezi sa odlukom predsjednika te stranke Vukote Govedarice da raspusti Opštinski odbor u Čelincu, ali da su on i njegove kolege iz ovog odbora dobili podršku velikog broja članstva SDS-a, ali i javnosti u Srpskoj.

"Niko od rukovodstva nije kontaktirao ni mene, ni moje kolege, ali smo nakon jučerašnje konferencije za novinare dobili veliku podršku stranačkih kolega i drugih odbora koje čeka slična sudbina, jer se susreću sa istim problemima kao i mi. Takođe, podržao nas je i značajan broja građana Čelinca i cijele Srpske koji su nas zvali i čestitali na hrabrosti da javno iznesemo probleme sa kojima se susrećemo u našoj stranci", rekao je Tubak, koji je bio na čelu Opštinskog odbora SDS-a Čelinac.



Tubak je naglasio da je sutra sjednica Glavnog odbora SDS-a, te da on i njegove kolege očekuju da će se članovi tog političkog tijela izjasniti u vezi sa njihovim zahtjevima.



On je rekao da neće odustati od zahtjeva upućenog Govedarici da povuče odluku o raspuštanju Opštinskog odbora Čelinac i naglasio da njihovi dalji potezi zavise isključivo od sutrašnje sjednice Glavnog odbora.



"Očekujemo da se Glavni odbor sutra izjasni o našem zahtjevu i iskreno se nadamo da će biti dovoljno svjesti da se povuče ova sramna odluka predsjednika stranke s obzirom na činjenicu da je Opštinski odbor SDS-a Čelinac na prošlim lokalnim izborima ostvario najbolji rezultat u cijeloj banjalučkoj izbornoj jedinici, a ja sam imao najbolji pojedinačni rezultat", istakao je Tubak.



Odluka o raspuštanju Opštinskog odbora SDS-a Čelinac, na čijem čelu je bio Tubak, donesena je krajem maja, a za povjerenika je imenovan Dragan Mektić iz Prnjavora.



Tubak je juče rekao Srni da su o raspuštanju Opštinskog odbora obaviješteni putem mejla i da je u obrazloženju navedeno da je to učinjeno zbog konsolidacije stranke i neaktivnosti ovog odbora, iako su ostvarili najbolji rezultat u cijeloj izbornoj jedinici.



"Jedan od razloga za takvu odluku stranačkog vrha SDS-a je namjera Govedarice da mjesto na listi u Izbornoj jedinici dva, koju čini 11 krajiških opština, pripadne generalnom sekretaru stranke Igoru Ostojiću iz Bijeljine, koji se, prema našim informacijama, u međuvremenu fiktivno prijavio na adresu u Banjaluci", naveo je Tubak.



Na konferenciji za novinare održanoj juče, Tubak je rekao da je jedan od razloga što je Govedarica raspustio Opštinski odbor u Čelincu to što su odbili poziv rukovodstva SDS-a da učestvuju na protestima grupe "Pravda za Davida".



Tubak je naglasio da članovi čelinačkog SDS-a kao političko tijelo nisu htjeli organizovano da se odazovu ovom pozivu, te da je o tome konsultovao predsjednika lokalnog izbornog štaba.



"Odlučili smo da se ne odazovemo pozivu rukovodstva SDS-a, jer smatramo da se politika ne treba miješati u takve stvari. Lično, kao i svi članovi Opštinskog odbora, saosjećam se sa porodicom nastradalog Davida Dragičevića, ali politici tu nema mjesta, bilo koja stranka da je u pitanju. Nekorektno je očekivati političke poene na slučaju smrti jednog mladića", pojasnio je Tubak juče na konferenciji za novinare u Čelincu.