Turističke zajednice vraćene opštinama USK

BIHAĆ - Vlada Unsko-sanskog kantona utvrdila je na sjednici u petak Prijedlog novog zakona o turizmu USK, koji će biti upućen u proceduru Skupštine Unsko-sanskog kantona i potom na usvajanje.

Prema riječima Nijaza Kadirića, kantonalnog ministra privrede, oblast turizma je sve do sada bila nedovoljno uređena, a važeći pravni propisi su kočili razvitak pomenute privredne grane.

"Novim zakonom planiramo budžet za projekte u oblasti turizma koje će realizirati lokalne zajednice, uključujući i neophodnu infrastrukturu. Također, tim projektima upravljaće općine i gradovi, a ne kanton, kao što je slučaj bio do sada", kazao je Kadirić.

Prema njegovim riječima, najveća vrijednost novih zakonskih rješenja je što će omogućiti lokalnim zajednicama formiranje vlastitih turističkih zajednica, što bi trebalo doprinijeti efikasnijem korištenju resursa te obogaćenju turističke ponude ovih prostora.

"Ranija odluka o oduzimanju prava lokalnim zajednicama da osnivaju sopstvene turističke zajednice pokazala se lošom i to je jedan od razloga zašto turizam nije dovoljno iskorišten kada je u pitanju ukupni privredni razvitak ovih prostora. Time su gradovi i općine ostali bez mogućnosti da kreiraju i promovišu kvalitetno svoje potencijale, a nije se ni znalo koliki su zapravo prihodi od turizma ni kako se troše", istakao je Kadirić.

Prema njegovim riječima, nova zakonska rješenja trebalo bi da doprinesu podizanju ukupne kvalitete turističke ponude USK, efikasnijem inspekcijskom nadzoru, smanjenju sive ekonomije u ovoj oblasti kao i transparentnijem trošenju sredstava namijenjenih finansiranju turističke djelatnosti. Ukoliko prijedlog pomenutog zakona bude usvojen, to će dovesti do gašenja Turističke zajednice USK, koja je bila ustanova na kantonalnom nivou te je funkcionisala putem svojih podružnica u gradovima i općinama USK. Turistička djelatnost je u posljednjih nekoliko godina postala važna privredna grana u ovome kantonu, a tome su posebno doprinijeli promocija i povećan broj posjeta Nacionalnom parku "Una", ali i drugim destinacijama. Ipak, u ovoj godini zbog pandemije virusa korona turistički radnici bilježe velike gubitke, a pretpostavlja se kako bi to moglo dovesti do gašenja više od 500 radnih mjesta u ovome sektoru.