Turković: Ne možemo slati avion tamo gdje je jedan čovjek

SARAJEVO - Bisera Turković, ministrar inostranih poslova BiH, rekla je da ministarstvo, ali i krizni štab rade izuzetnim zalaganjem, pokušavajući odgovoriti na izazov uzorokovan pandemijom virusa korona.

"Mi smo 15. marta uspostavili sve linije. Tu su i stalne video konferencije i konferencije koje imamo sa stranim diplomatama i šefovima misija u BiH. Naš je posao sada drugačiji zbog pandemije i činimo sve što je moguće. Jako puno je slučajeva evakuacije. Odlučili smo se za Italiju, jer je bilo više ugroženih mladih ljudi. Hvala Bogu nije niko pozitivan, a i da jeste, to su naši državljani i treba pomoći", kazala je Turković.

Istakla je da se još 729 bh. državljana obratilo ambasadama za pomoć, te da se odluke ko će biti evakuisan donose isključivo na osnovu broja osoba koji se nalaze u toj zemlji i na osnovu smrtnosti u toj zemlji.

"Radimo tiho na repatrijaciji iz Njemačke. I u Turskoj je veći broj - 142 bi se htjelo vratiti. Iz Nizozemske 40. Veći broj je i iz Amerike, Australije....", rekla je Turković.

Dodala je da svi oni koji imaju izvore finansiranja i stabilan boravak, da im je bolje da ostanu tamo gdje jesu, jer se i ovdje time smanjuje rizik od zaraze.

"Ukoliko to nemaju, ostaje da se obrate našim ambasadama ili na našu telefonsku liniju i da traže asistenciju da ih stavljamo na listu. Nismo bogata zemlja i ne možemo pružiti mnogo, ali možemo elementarno, a to je da ne ostanu gladni i na ulici", kazala je Turković.

Navela je i zahtjev studentice iz Beograda koja im se obratila da nema osnovnih sredstava, te da će oni to riješiti.

Na pitanje koliko smo spremni na ovu vrstu komuniciranja koja nam predstoji, te imaju li građani pravo na visoka očekivanja, odgovara da ta očekivanja jesu visoka i nekad neobjektivna, ali da rade maksimalno da omoguće ono što je moguće.

"Naši ambasadori su se odrekli i dijelova primanja da bi pojedincima pomogli. Razgovarala sam sa hrvatskim i albanskim ministrima vanjskih poslova, oni traže od svojih ljudi da participiraju u tim troškovima repatrijacije", kazala je ona.

Navela je da su iz budžetskih rezervi uzeli sredstva da pomognu bh. državljanima iz Italije, te tako uzeli avion, ali da to više neće moći, te da su samo mogući autobusi.

"Nismo to u mogućnosti uraditi, na primjer, ondje gdje se nalazi jedan čovjek. Takvih je, na primjer, u Kini i Kolumbiji. Tu je teško. Na kraju krajeva imaju Western Union, a i drugi načini da im se dostave novci. A i to radimo gdje je najkritičnija situacija, iako formalno pravno nemamo odluke koje nas to zadužuju", zaključila je ministarka.

Svim onim građanima koji su "zarobljeni" u drugim državama, preporučila je da se obratite bh. ambasadama, te da drže stalni kontakt s njima na dnevnoj osnovi, kako bi im pomogli da dođu u zemlje gdje ima veći broj bh. građana, pa samim tim i do BiH.

(N1)