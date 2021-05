Turkovićeva Grubeši: Turističkim radnicima objasnite milionske gubitke

SARAJEVO - Bisera Turković, ministar spoljnih poslova BiH, reagovala je na izjavu ministar pravde Josip Grubeše, koji je rekao da je "Evropska komisija istakla zabrinutost zbog njene težnje da ukine vize za državljane Saudijske Arabije".

Kazala je da nije predloženo ukidanje, već privremena suspenzija viza, te da iz EU nema nikakvog zvaničnog stava.

Turkovićeva u novoj objavi na Facebooku poziva Grubešu da ponovo pročita tekst odluke koju je odbio.

"Kad to uradi vidjet će da nije predloženo nikakvo ukidanje viznog režima za Kraljevinu Saudijsku Arabiju, već samo privremena suspenzija u trajanju turističke sezone i to samo za boravak do 30 dana", navela je Turković.

Kako dodaje, Grubeša namjerno prešućuje da je ovakvu odluku već donijela Albanija koja je kandidat za EU.

"Naravno da su predstavnici EU blagovremeno upoznati sa prijedlogom te da do danas MVP BiH nije dobio nikakav službeni stav Evropske unije o tome. Grubeša se poziva na navodnu neformalnu komunikaciju jednog uposlenika MVP u kojem je iznesen generalni stav da EU podržava usklađenost vizne politike", kaže Turkovićeva.

Ali, kako dodaje, ovdje je trebalo postupiti u interesu građana i države, a ne stranačke politike.

"Nervozna reakcija ministra najbolje pokazuje i potvrđuje informacije da su brojni turistički radnici iz cijele države, pa i iz kantona gdje HDZ drži vlast, kritikovali iracionalnu blokadu mjere koja bi pomogla spas turizma", tvrdi Turkovićeva.

Prema njenim riječima, Grubeša, takođe, namjerno prešućuje da je odluka o olakšavanju mjera za ulazak stranaca u BiH odgođena, "ne zato što smo mi protiv nje, nego zato sto nije adekvatno pripremljena".

"Kritikovali su je i Granična policija BiH i Ured za zakonodavstvo. Čim se odluka definira i pripremi tako da ju je moguće primjenjivati niko je razuman neće blokirati. Ne prihvaćamo ove pokušaje nametanja političke trgovine. Mi nećemo trgovati sa interesima građana BiH. Ako ste spremni preuzeti odgovornost za gubitak milionskih prihoda od turizma objasnite to onda turističkim radnicima iz cijele zemlje koji posljednjih sedmica traže da ovu odluku donesemo", zaključila je Turkovićeva.

Podsjetimo, nakon što su HDZ-ovi ministri u Savjetu ministara Josip Grubeša i Ankica Gudeljević glasali protiv odluke o ukidanju viza državljanima Saudijske Arabije koji dolaze u BiH, oglasila se Turkovićeva, koja je rekla da je HDZ danas onemogućio dolazak hiljada turista koji su mogli spasiti sezonu. Potom je uslijedila Grubešina reakcija.