Turkovićeva i Vulićeva "zaratile" zbog "prirode rata"

SARAJEVO – Poslanik SNSD-a Predstavničkog doma BiH Sanja Vukić pitala je Biseru Turković, ministricu vanjskih poslova BiH, da li je primila zaslužne pripadnike Armije RBiH i kako tumači očitu diskriminaciju Srba i Hrvata i da li je to njima poruka Srbima i Hrvatima da su nepoželjni u Ministarstvu.

Turkovićeva joj je odgovorila da vrlo cijeni ulogu Vulićeve kao poslanika u ovom domu.

"Nas dvije se nećemo složiti po mnogim drugim pitanjima. Mi se ne molimo istom Bogu. Ja vjerujem u onog koji je iznad svih nas. Isto tako ovo vaše pitanje ima dosta netačnih informacija. Armija RBiH bila je međunarodno priznata vojna snaga međunarodno priznate države BiH, a tome svjedoči i parada u Parizu naše armije. Nećemo se složiti ni o prirodi rata. Taj rat za vas je tragični sukob, a za mene agresija. No, pustimo to na stranu. Zaposlenici se za rad u diplomatsko-konzularnim predstavništvima odlučuju na osnovu odluke o zapošljavanju. Vi ste paušalno rekli da postoji opšta diskriminacija prema zaposlenim Srbima i Hrvatinma. To je netačno. Prema zakonu struktura državnih službenika odražava nacionalnu strukturu zaposlenika. Uvidom u to Bošnjaci su zastupljeni 42,06 posto, Srbi 37,6 posto, Hrvati sa 18, 6 posto i ostali 2 posto. U DKP Bošnjaci i Srbi su zastupljeni u jednakom procentu, Hrvati 18,9 posto, a ostali dva posto", rekla je Turkovićeva na zajedničkoj sjednici oba doma Parlamentarne skupštine BiH i dodala da ovi podaci govore skroz suprotno.

Vulićeva je kazala da ministricu uopšte nije pitala o statistici.

"Pohvalili ste se na vašem Fejsbuku, a čudno je da ona ne zna da je definicija tragični sukob iz Okvirnog sporazuma za BiH. Ne slažemo se jer vi baštinite jednu drugu BiH, a ja baštinim Dejtonsku. Arogantno se ponašate i kažete da je ovo časni dom, a niste se udostojili tri godine da se pojavite", rekla je Vulić.