Turkovićeva o svojoj diplomi: Djelovalo mi je da je fakultet po propisima SAD

SARAJEVO - Bisera Turković, ministrica spoljnih poslova BiH, kaže za "Nezavisne" da je titulu doktora nauka stekla 1995. godine na Pacific Wester univerzitetu koji je, prema njenim saznanjima, djelovao prema važećim propisima SAD.

Ona je, reagujući na tekst koji su u petak objavile "Nezavisne novine" da je diplomu stekla na pomenutom fakultetu koji su vlasti u SAD zatvorile jer je utvrđeno da nema akreditaciju i da je štampao diplome za pojedine američke službenike bez pohađanja predavanja, rekla da je u BiH pokrenula proceduru ekvivalencije i priznavanja njene doktorske diplome i zvanja doktora nauka na Univerzitetu u Sarajevu.

Navodi da je nakon razmatranja njene prijave i zaključka Grupacije društvenih nauka Univerziteta u Sarajevu navedeni zahtjev za ekvivalenciju sa svim neophodnim prilozima upućen Pravnom fakultetu u Sarajevu, kao matičnom fakultetu za oblast na koju se odnosi priloženi doktorat.

"U skladu sa zaključkom Nastavno-naučnog vijeća, usvojenog na XII sjednici NNV, održanoj 17. novembra 1999. godine, zahtjev je dostavljen Katedri za državno i međunarodno javno pravo. Imenovana je Komisija koja je prilikom ispitivanja teze zauzela pozitivan stav o zahtjevu, ali je s obzirom na istorijsko-pravni tretman problematike rada, istu proslijedila i Katedri za historiju države i prava. Na prijedlog tadašnjeg dekana fakulteta, Nastavno-naučno vijeće Pravnog fakulteta u Sarajevu je na IV sjednici, održanoj 11. aprila 2003, većinom glasova odlučilo da naučni stepen doktora nauka Bisere Turković odgovara naučnom stepenu doktora nauka koji se stiče na Pravnom fakultetu u Sarajevu", navodi Turkovića i dodaje da hoće da vjeruje da je naše istraživačko novinarstvo motivisano željom da javnost objektivno informišemo o svim ministrima i njihovim kvalifikacijama.

"Bit će mi izuzetno drago da primijenite iste principe i na sve javne ličnosti i da ispitate porijeklo i validnost njihovih diploma i akreditacije i priznatost univerziteta koji su ih izdali. Pretpostavljam da ste provjerili osnovne fakultetske diplome za sve ministre s obzirom na to da one predstavljaju neophodne zakonske preduslove za rad, i s obzirom na to da ste sve to priveli kraju, da ste sada u fazi provjera doktorata koji nisu uslov za rad i predstavljaju nadgradnju", rekla je ona.

