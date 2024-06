Tužakajući Srpsku po svijetu blate BiH

BANJALUKA, SARAJEVO - Dok uživaju u blagodatima putovanja po svijetu i hotelskim sobama plaćenim parama svih poreskih obveznika, uključujući i građane Republike Srpske, pojedini političari iz FBiH ne propuštaju priliku da Srpsku, odnosno njeno rukovodstvo "tužakaju" gdje god stignu.

Takvih primjera ima napretek, a posljednji na spisku je predsjedavajući Predsjedništva BiH Denis Bećirović, koji je govorio na samitu u okviru Procesa saradnje u jugoistočnoj Evropi (SEECP) u Skoplju, te se pritom obrušio na zvaničnike iz Banjaluke.

"Pod snažnim uticajem Moskve, organi vlasti bh. entiteta Republika Srpska opasno ugrožavaju Dejtonski mirovni sporazum. Oni selektivno tumače Dejtonski sporazum i podrivaju nezavisnost, suverenitet i državnost BiH. Takvom neodgovornom politikom ugrožavaju mir i stabilnost", rekao je Bećirović.

To, međutim, nije usamljen primjer. Recimo, stalni ambasador BiH pri misiji UN u Njujorku Zlatko Lagumdžija nedavno je, obraćajući se na vanrednoj sjednici Savjeta bezbjednosti UN, takođe opleo po vlastima Srpske, optužujući ih da podrivaju ustavno-pravni poredak, te ograničavaju slobodu okupljanja i podižu tenzije.

"Koriste se iste metode koje je koristio Radovan Karadžić, sada vlasti RS koriste metode ratnih zločinaca za rušenje institucija BiH i oni su prijetnja za mir u BiH", rekao je Lagumdžija.

Analitičari smatraju da nastup bošnjačkih političara na međunarodnoj sceni predstavlja indikator stanja u BiH. Država je, kažu, u ozbiljnim problemima i paradoks je da bošnjački političari, kada putuju vani, time što sve najgore govore o Srpskoj, zapravo to govore o BiH.

"Republika Srpska je dio BiH, to vam je dejtonski koncept. Kada vi govorite ružno o jednom dijelu svoje države, vi zapravo govorite ružno o svojoj državi. To je evidentno. To je politika sljepila, politika konflikata i mržnje prema drugome. Oni ne primjećuju da time zapravo degradiraju, negiraju i ponižavaju BiH kao složenu državu", rekao je za "Nezavisne novine" univerzitetski profesor Drago Vuković.

Druga stvar je, dodaje, to što ekstremnim bošnjačkim liderima smeta Srpska kao međunarodno priznata činjenica u Dejtonskom mirovnom sporazumu.

"Ali paradoks je što mnogi izabrani Bošnjaci, kao predstavnici svog naroda, zauzimaju značajne, odgovorne funkcije u Srpskoj, te takođe sve najgore govore o Srpskoj, a primaju velike iznose iz budžeta Srpske. Da ima morala u politici, ti ljudi koji ne vole Srpsku ne bi ni pristali da od nje žive. To vam je elementarna moralna ljudska osobina", ocijenio je Vuković.

Politikolog Dragana Delić kaže da je jasno da političari u FBiH koriste svoje posjete u inostranstvu kako bi širili negativne priče o Republici Srpskoj i njenom rukovodstvu, što samo potkopava međuetničke odnose i stvara dodatnu podjelu.

"Dodatno je problematično što se ovi javni nastupi finansiraju iz sredstava poreznih obveznika, uključujući građane Republike Srpske, koji na taj način nehotice podržavaju ovakvu političku retoriku, što je, možemo reći, apsurd. Ovakvo ponašanje nije samo neodgovorno, već i štetno za dugoročnu stabilnost i prosperitet cijele Bosne i Hercegovine", ističe Delićeva.

Potrebno je, dodaje ona, osuditi ovakvo političko ponašanje i tražiti odgovornost od onih koji troše javna sredstva na ovakav način.

"Građani zaslužuju političare koji će raditi na izgradnji povjerenja i saradnje, a ne na podsticanju međuetničkih tenzija i antagonizma", poručuje Delićeva za "Nezavisne novine".

