Tužilac: Denis Prcić bi mogao da počini novo krivično djelo

SARAJEVO - Tužilac Oleg Čavka rekao je danas pred Sudom BiH da bi uhapšeni osnivač i vlasnik Američkog univerziteta u BiH Denis Prcić boravkom na slobodi mogao da postane nedostupan organima gonjenja jer osim državljanstva BiH posjeduje i državljanstvo SAD, te da bi mogao počiniti novo krivično djelo koje se odnosi na uništavanje dokaza i uticati na svjedoke.

U Sudu BiH održano je ročište za određivanje pritvora Prciću, koji je, između ostalog, osumnjičen da je omogućio nezakonito sticanje diplome direktoru Obavještajno-bezbjednosne agencije (OBA) Osmanu Mehmedagiću.

Tužilaštvo BiH predložilo je Sudu da odredi jednomjesečni pritvor Prciću, kao i za njegovu saradnicu Melisu Belkić Mujkanović, dok su mjere zabrane zatražene za njenog muža Emira Mujkanovića.

"Nakon što je Fakultet za poslovne studije u Banjaluci poništio diplomu direktoru OBA Osmanu Mehmedagiću, on upisuje fakultet u Kiseljaku 2019. godine i nakon tri mjeseca u martu 2020. godine ispisuje se sa tog fakulteta, a obezbjeđuje diplomu sa Američkog univerziteta", podsjetio je Čavka.

On je naveo da je Zajednička komisija parlamenta BiH za nadzor nad radom OBA zatražila dokaz o završenom fakultetu, da je Osmanagić dostavio krivotvorenu diplomu sa Američkog univerziteta i svoju diplomu označio kao povjerljiv dokument, iako je riječ o javnom dokumentu.

Čavka je dodao da je Tužilaštvo tražilo na Američkom univerzitetu u Tuzli da dostave dokaz o Mehmedagićevoj diplomi, ali da im je Prcić rekao da on sarađuje sa OBA i da "čuva tajnu".

Tužilac je rekao da je 30. jula 2020. godine utvrđeno da ne postoje adekvatne prostorije za Američki univerzitet, da nema ni učionica za studente niti da ima zaposlenik.

On je naveo da je Prcić spriječio i Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona da izvrši uvid u dokumentaciju jer se nije pojavio u prostorijama Američkog univerziteta u Tuzli.

"Tada je rekao da je on saradnik OBA i da on tu čuva tajne dokumente. Inspekcijski nadzor utvrdio je da Američki univerzitet u BiH zvanično ne postoji na toj adresi, nisu pronašli nijednu učinocu, nijednu zaposlenu osobu, biblioteku, osim jedne prostorije i ostave. A to bi trebao biti Univerzitet sa pet fakulteta", pojasnio je Čavka.

Prema njegovim riječima, 2. avgusta prošle godine nadzorne kamere, gdje prostorije koristi Američki univerzitet u Tuzli, snimile su Melisu Mujkanović i njenog supruga Emira kako iznose dvije kartonske kutije.

Čavka je rekao da su Tužilaštvo Tuzlanskog kantona i kantonalni MUP izvršili pretres Američkog univerziteta i nisu pronašli nijedan dokumente da je Osman Mehmedagić bio student Američkog univeziteta u BiH, kao i da nisu pronađene matične knjige, knjiga izdatih diploma, dosijei studenata.

"Sud u Tuzli nam je ustupio Registar koji dođe uz matičnu knjigu. U analizi registra je utvrđeno da su dvije stranice iskinute, a da su umetnute druge koje su lijepljene, a ne uvezane koncem. Pronađene su presavijene stranice sa prezimenima N i M", naveo je Čavka.

Prema njegovim riječima, grafolog koji je vještačio rukopis pribavljen od nespornih zaposlenih na Američkom univezitetu vršio je komparaciju i na iskinutim stranicama nalazi se rukopis Dijane Husić koja je na Američkom univezitetu radila do 2018. godine.

"Ona je u svojoj izjavi potvrdila da je vodila knjige, a što je nakon nje preuzela Melisa Belkić Mujkanović. Utvrđeno je da je Belkić Mujkanović imitirala rukopis Dijane Husić. Ovaj nalaz je ključni dokaz da se nešto u vezi Osmana Mehmedagića krivotvorilo", rekao je Čavka.

On je podsjetio da je prema Zakonu o visokom obrazovanju Tuzlanskog kantona zabranjeno iznošenje matičnih knjiga iz zgrade univerziteta.

Čavka je upitao zašto na fakultetu nema matičnih knjiga ili dokaza da je neko studirao.

"Redni broj sedam bio je Damir Mujaković, a u izmijenjenim stranicama stoji ime Osmana Mehmedagića. Svi oni koji su završili Pravni fakultet Američkog univerziteta imaju ugrožen status jer se ne može dokazati postojanje diplome. Izjava Damira Mujakovića je u pravcu da je on bio sigurno student Američkog univeziteta i da je nejasno kako ga sada nema. I Sanela Bučuk Šimleša je potvrdila da je oponašan rukopis u registru indeksa", rekao je Čavka.

Čavka je istakao da je Mujkanovićeva priznala da je dokumentaciju iznosila po nalogu Denisa Prcića.

Prema njegovim riječima, nakon što je zatražen inspekcijski nadzor nad radom Američkog univeziteta u BiH za tok studiranja Mehmedagića i zatražene knjige od Prcića, on je otišao na nepoznatu lokaciju i donio kožnu torbu sa dokumentacijom.

Tada je uskratio inspekciji uvid u matične knjige i dao lažne podatke, dodao je Čavka.

Tužilac je naveo da je prvoosumnjičeni Prcić omogućio Mehmedagiću činjenje nezakonite radnje i istrajavanje u zloupotrebi.

"Osumnjičeni ne žele da predaju dokaze koje su sakrili. Prcić je čak u odijelu dočekao policiju jer je znao da će doći. I tada je odbio da preda traženu dokumentaciju i rekao im da `rade svoj posao`", podsjetio je Čavka.

Tužilaštvo BiH smatra da trećeosumnjičeni Emir Mujkanović nije zaposlen na Američkom univezitetu i da nema mogućnosti koje imaju Prcić i Mujkanovićeva, te da mu treba ipak odrediti mjere zabrane.

Zastupnik odbrane Denisa Prcića advokat Miroljub Radomirović rekao je da je prijedlog Tužilaštva BiH za određivanje pritvora neosnovan.

On je svoje izlaganje temeljio na odbrani Osmana Mehmedagića i pojašnjenju sudskih postupaka koji se odnose na diplomu direktora OBA u Banjaluci.

Prcićev advokat je rekao da Tužilaštvo nije preciziralo vrijeme počinjenja krivičnog djela, te da diploma Američkog univerziteta koju posjeduje Mehmedagića nije proglašena ništavnom.

Radomirović je naveo da njegov branjenik jeste osnivač i predsjednik Američkog univerziteta u BiH, ali da nije bio ovlašten za izdavanje i potpisivanje diploma.

Odbrana Melise Mujkanović smatra da dokazi koje je priložilo Tužilaštvo BiH nisu relevantni, kao i da nema naredbe za grafološko vještačenje.

Njen advokat Ines Osmanović rekla je da su navodne radnje učinjene prije 10 mjeseci i da ne vidi razloga da Mujkanovićeva bude u pritvoru.

"Što se tiče iznošenja kutija, ovaj mladi bračni par se spremao za vjenčanje i možda su nosili stvari za svadbu", rekla je Osmanovićeva.

Odbrana Emira Mujkanovića takođe tvrdi da je prijedlog za mjere zabrane neosnovan.

Tužilaštvo BiH smatra da drugoosumnjičena i trećesoumnjičeni znaju gdje je sakrivena dokumentacija.

Tužilac Čavka je nakon izlaganja odbrane stavio prigovor na autentičnost zapisnika o obezbjeđenju dokaza Opštinskog suda u Tuzli jer nije ni potpisan ni ovjeren, te je naveo da je ovaj dokaz koristan za Tužilaštvo BiH, a inkriminišući za osumnjičene.

On je upitao otkud odbrani Denisa Prcića presuda suda u Banjaluci koja se odnosi na Osmana Mehmedagića i kako su je pribavili.

Čavka je zatražio da odbrana preda dokaze i to nedostajuću dokumentaciju Pravnog fakulteta, izlaz diploma i matične knjige.

"Ti dokazi se kriju i iz toga prozilazi pritvorski osnov", dodao je Čavka.

Odluka Suda treba da bude poznata do kraja dana.

Prcić i Mujkanovićeva uhapšeni su u Tuzli prije dva dana.