Tužilac iznio detalje nasilja nad djevojkom zbog veze sa Srbinom

Francuski mediji i dalje bruje o brutalnom nasilju nad djevojkom (17) iz BiH koju je zlostavljala porodica jer se zabavljala sa Srbinom. Tužilac Bezansona Etin Manto prvi put je iznio detalje ovog slučaja u javnost.

Otac, majka, stric i strina djevojke će se ponovo pojaviti na sudu 23. oktobra, piše estrepublicain.fr.

"Postoji dovoljno elemenata u istrazi kako bi se sudilo ovim osobama", navodi Manto.

Kako se navodi, djevojka iz BiH, muslimanka i Srbin, hrišćanske vjeroispovesti, koji inače živi u komšiluku, bili su u vezi deset mjeseci.

"Moja porodica je bila dobro, govorili smo o braku i prije dvije nedjelje su moji roditelji rekli da nisu saglasni. Razlog koji su naveli je religija", rekla je maloljetnica.

To je dovelo do njihovog bjekstva na četiri dana, a za to vrijeme su oboje primali prijeteće poruke porodice iz BiH.

Manto navodi da je majka bila buhesna zbog ovog bjekstva, a otac tvrdi da je kćerku šišao "jer je imala vaške".

Priča o brutalnom iživljavanju dospjela je u medije, nakon što je djevojka završila u bolnici sa polomljenim rebrom, modricama i povrijeđenim uhom, ošišana do glave.

Podsjetimo, nasilje na djevojkom, koja je sa porodicom došla da živi u Francuskoj 2017. godine, odigralo se prošle nedjelje, nakon što je odlučila da se uda za Srbina.

U danima koji su uslijedili vlasti u Francuskoj saopštile su da će protjerati porodicu iz BiH.

"Čim se završi sudska procedura, biće sprovedeni do granice jer nemaju šta da traže na tlu Francuske", najavio je francuski ministar unutrašnjih poslova Žerald Darmanen na Tviteru.

(Telegraf.rs)