Tužilaštvo BiH opstruiše otkopavanje 29 grobnica sa tijelima nestalih Srba

BANJALUKA - Tužilaštvo BiH nije željelo da izda naredbu za ekshumaciju na 29 lokacija na kojima se nalaze grobnice sa tijelima nestalih Srba, iako su za neke od njih institucije Republike Srpske uputile zahtjev za iskopavanje još prije deset godina, piše "Glas Srpske".

U izvještaju Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica, koji će razmatrati Narodna skupština, navodi se da su institucije Srpske u zahtjevima za ekshumacije tačno odredile mikrolokacije.

Najveći broj lokacija grobnica nestalih Srba nalazi se na području Ozrena, Vozuće, Srebrenice i Sarajeva.

Direktor Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica Milorad Kojić rekao je da su tražili sastanak sa glavnim tužiocem BiH i da im je obećano da će primiti delegaciju Srpske da bi razgovarali o problemima koji se tiču traganja za nestalima.

"Insistiramo na tome da to rade okružna i kantonalna tužilaštva jer bi sve bilo efektivnije. Tužilaštvo BiH tvrdi da je potreban ogroman novac za ekshumacije i to jeste tačno ako je sve skoncentrisano na jednu instituciju, ali ako bi to bilo u okružnim i kantonalnim tužilaštvima bili bi manji pojedinačni iznosi", naglasio je Kojić.

Bivši rukovodilac Operativnog tima za traženje nestalih lica Srpske Goran Krčmar smatra da je greška počinjena kada je traženje nestalih dato u nadležnost Tužilaštva i Instituta za nestala lica BiH.

"Dok je djelovala Komisija za nestala lica Republike Srpske, zahtjev za ekshumaciju je od dana podnošenja do realizacije bio riješavan i za sedam dana. Sada imamo zahtjeve koje smo dostavili 2010. godine, a tek sad traže koordinate za tijela koja se nalaze na površini", rekao je Krčmar, koji je aktuelni načelnik Odjeljenja za traženje nestalih u Republičkom centru za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica.

Predsjednik Udruženja nestalih Sarajevsko-romanijske regije Milan Mandić kaže da raspolaže informacijama da u Tužilaštvu BiH ima više od 140 zahtjeva predstavnika Srba za ekshumaciju.

"Tužilaštvo BiH ništa ne radi. Prije četiri godine počela je ekshumacija na deponiji u Buća potoku, prekinuta je i nikad nije nastavljena. Isto je bilo sa Alipašinim poljem, Kazanima i više od 20 iskopavanja na području bivših deset sarajevskih opština", rekao je Mandić.