Tužilaštvo: Novalić bio upućen u detalje nabavke respiratora

SARAJEVO - U nastavku suđenja federalnom premijeru Fadilu Novaliću i drugima pred Sudom BiH u vezi s nabavkom 100 respiratora u vrijednosti od 10.530.000 KM, tužilac Džermin Pašić je izveo materijalne dokaze s ciljem potkrepljivanja tvrdnje da je optuženi Fikret Hodžić sve vrijeme obavještavao Novalića o procesu i detaljima nabavke respiratora iz Kine za potrebe Vlade FBiH.

Među materijalnim dokazima bili su ugovori o kupovini spornih respiratora, profakture i fakture, te međusobna inkriminišuća komunikacija između optuženih, prenose federalni mediji.

Posebnu polemiku u sudnici između tužioca i odbrane izazvala je fotografija komunikacije između Hodžića i Novalića koja je nađena u Hodžićevom telefonu.

Riječ je o komunikaciji od 14. i 15. aprila prošle godine, koja glasi:

"Premijeru, trebao bi mi Solak (direktor Federalne uprave civilne zaštite Fahrudin Solak) samo dati aneks ugovora zbog ove situacije oko promjene proizvođača i zbog kašnjenja koje nije do nas nego do pravila Svjetske zdravstvene organizacije iz minute u minutu da ne bi kasnije imali problem. Da budemo posve čisti, a vjerujem da već ima onih koji ne žele da ovo bude ok".

Sutradan Novalić šalje poruku Hodžiću: "Kako se ovo odvija, viteže?", a Hodžić odgovara: "Dobro, nemojte se brinuti. Ja sam obećao, a gotovo smo proveli, ako Bog da".

Tužilac Pašić je naveo da je poruka pronađena u formi fotografije, jer su optuženi brisali sadržaje iz mobilnog telefona da bi prikrili krivična djela.

Odbrana je prigovorila na zakonitost i autentičnost ovog dokaza.

Pašić je naglasio odgovornost Novalića kao vođe kriminalne grupe jer je Hodžić od njega tražio aneks ugovora prije nego što se upustio u dalju nabavku medicinskih aparata.

On je prezentovao i dalju komunikaciju između posrednika za nabavku respiratora iz Rijeke i Crne Gore.

Prikazano je i niz dokumenata kojim tužilac želi dokazati da su respiratori nabavljeni po daleko većoj cijeni od realne.

Osim Novalića, za spornu nabavku respiratora optuženi su suspendovani direktor Federalne uprave civilne zaštite Fahrudin Solak, ministar finansija FBiH Jelka Milićević i vlasnik preduzeća "Srebrena malina" Fikret Hodžić.

Novalić, Solak i Hodžić optuženi su za udruživanje radi činjenja krivičnih djela u vezi sa djelima zloupotreba položaja ili ovlaštenja, primanje nagrade ili drugog oblika koristi za trgovinu uticajem.

Njih optužnica tereti i za pranje novca, falsifikovanje ili uništenje poslovnih ili trgovačkih knjiga ili isprava, falsifikovanje službene isprave i povredu obaveze vođenja trgovačkih ili poslovnih knjiga i sastavljanja finansijskih izvještaja i njihovo falsifikovanje ili uništavanje.

Milićevićeva je optužena za nesavjestan rad u službi.