U "Argumentima" i tekstovi na ruskom jezikom

BANJALUKA - Najnovije izdanje časopisa "Argumenti", koji objavljuje SNSD, i to 48, promovisano je danas u hotelu "Bosna" u Banjaluci.

U ovom izdanju nalaze se zapaženi govori poznatih javnih ličnosti kao što su Milorad Dodik, predsjednik Srpske, Viktor Orban, predsjednik Vlade Mađarske, te Vladimir Putin, predsjednik Rusije, kao i radovi ruskih autora i to na njihovom maternjom jeziku.

Glavni urednik časopisa Milan Ljepojević rekao je da su "Argumenti" izvorni i autentični časopis Srpske, koji u svom originalnom smislu predstavlja samu Republiku.

"Časopis 'Argumenti' objavljujemo već 17 godina. Primijenjena nauka je prisutna od prvog broja, kao i teme koje se odnose na društvene i političke procese BiH, regiona, Evrope i svijeta", naveo je Ljepojević.

Ono po čemu je najnovije izdanje časopisa posebno, naglašava Ljepojević, jesu radovi na jezicima autora sa njihovog govornog područja.

"Objavljujemo radove ruskih autora, kojih ima sve više. Očekujemo i one iz Kine. Imali smo i one sa engleskog govornog područja", naveo je Ljepojević.

Profesor Saša Mićin, koji je i član redakcije "Argumenata", rekao je da je u najnovijem izdanju i intervju sa doktoricom Jelenom Ponomarjevom, koja je, između ostalog, profesorica na Moskovskom državnom univerzitetu i direktorica Instituta za međunarodne odnose.

"Suština tog rada odnosi se na dublju i detaljnu analizu šta je to ukrajinski sukob, u stvari specijalna vojna operacija, kao nešto što je u stvari samo posljedica nekih dešavanja i političkih odnosa od 1945. godine pa naovamo. Sama autorka navodi da je istorija ono što je bilo, to se desilo i ne možemo je mijenjati, ali šta raditi ubuduće s obzirom na to da se procesi i dalje odvijaju", naveo je Mićin i dodao da je Ponomarjeva u tom tekstu ponudila i tri ključna stuba svake države.

Promociji je prisustvovao i profesor Branimir Kuljanin čiji je autorski tekst "Kraj globalizacije i regionalizacija svijeta" objavljen u najnovijem izdanju. Kuljanin se u tom tekstu osvrnuo na početak ruske vojne operacije za razoružanje i denacifikaciju Ukrajine u februaru prošle godine.

"Time je pokrenuta i borba za oslobođenje svijeta od zapadne rasističke neokolonijalne politike, koju predvode Sjedinjene Američke Države. U nastojanju da ovladaju evroazijskim srcem svijeta - Rusijom, koriste Ukrajinu u hibridnom ratu protiv nje", naveo je Kuljanin.