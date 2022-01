U BiH počinje izgradnja 150 km auto-puta

BANJALUKA, SARAJEVO - Izgradnja oko 150 kilometara auto-puta počeće ove godine u BiH, od čega je skoro 90 km u Republici Srpskoj te 61,5 km u Federaciji BiH, potvrdili su nadležni.

Prevoznici, kojima putna mreža najviše znači, pozdravljaju ove planove te ističu da su uvjereni da će njihova realizacija donijeti i dodatne strane investicije u BiH.

"To je velika, pozitivna stvar. Svakoj zemlji bitna je infrastruktura, prvenstveno auto-putevi. Puno će to značiti za prevoznike, pod broj jedan da što manje vozimo po ovim lošim putevima koje trenutno imamo, izuzev ovo nešto malo kilometara auto-puta koji je izgrađen", rekao je Nikola Grbić, predsjednik Udruženja prevoznika za međunarodni i unutrašnji transport Republike Srpske.

On je istakao da su za prevoznike trenutno sporne cijene putarina, koje su, kako tvrdi, najviše u okruženju, pa možda i šire.

"Apelujem na nadležne da pogledaju cijene u okruženju, pa možda i u EU. Kod nas su cijene najviše. Što se izgradnje novih kilometara tiče, to svakako pozdravljamo. Takve investicije i projekti nam zaista trebaju", rekao je Grbić za "Nezavisne novine".

Dušan Topić, direktor "Autoputeva Republike Srpske" izjavio je da bi u toku 2022. godine trebalo da počne izgradnja skoro 90 kilometara auto-puta u Srpskoj. Topić je naglasio da su trenutno aktivna gradilišta dvije dionice auto-puta na koridoru 5c, od kojih će na proljeće biti završena prva od petlje Tovira do Kostajnice, čija gradnja je počela prije dvije i po godine.

"To je dionica duga 5,5 kilometara, koja uključuje i veliku petlju Tovira, koja je slična mahovljanskoj", rekao je Topić za Srnu. On je podsjetio da su prije mjesec dana zvanično počeli radovi na drugoj dionici koridora, od Kostajnice do Putnikovog Brda, na entitetskoj granici, što predstavlja takozvanu obilaznicu oko Doboja.

"To je novih 5,5 kilometara. Dionica je interesantna jer imamo mnogo veće objekte, pa je samim tim gradnja skuplja", naveo je Topić. Dodao je da je, kad je u pitanju preostali dio koridora 5c kroz Republiku Srpsku, izgledno da će se na proljeće početi sa radovima.

"To je dionica od petlje Tovira do Vukosavlja, odnosno entitetske granice na sjeveru. Dionica je duga 35 kilometara i za nju imamo gotovu projektnu dokumentaciju", istakao je Topić.

Govoreći o dionici auto-puta od Rače do Bijeljine, Topić je istakao da je raspisan javni poziv za izgradnju dionice duge 20 kilometara. Radovi na ovoj dionici, napomenuo je Topić, trebalo bi da počnu početkom građevinske sezone, odnosno čim to vremenski uslovi dozvole. Kada je o FBiH riječ, Elmedin Voloder, v.d. direktora "Autocesta Federacije BiH", naveo je da je od 2016. do 2021. godina to preduzeće izgradilo 31,1 kilometar auto-puta, od čega je pušten u saobraćaj 21 kilometar.

"U drugoj polovini 2022. godine planiran je početak novog investicijskog ciklusa vrijednog 1,95 milijardi maraka za izgradnju 61,5 kilometara auto-ceste. Radovi će prvo početi na dva strateška i najveća izazova - tunel kroz planinu Prenj, kao i dionica Mostar jug - Mostar sjever, te dionice Medakovo - Ozimice i Ozimice - Poprikuše", izjavio je Voloder za federalne medije.