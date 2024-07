U BiH prošle godine priznati samo patenti iz inostranstva

SARAJEVO, BANJALUKA - Institut za intelektualno vlasništvo BiH u toku prošle godine priznao je tri patenta u nacionalnom postupku, a sva tri su stranih prijavitelja.

Naime, prema podacima Agencije za statistiku BiH, Institutu za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine u toku prošle godine podnesene su 52 patentne prijave, od čega je 45 prijava domaćih prijavitelja i sedam prijava iz inostranstva.

"U odnosu na prethodnu godinu nije bilo promjena. Od ukupnog broja prijava domaćih prijavitelja 93,3 odsto su prijave fizičkih osoba, a 6,7 odsto pravnih osoba, dok su kod stranih prijavitelja sve prijave pravnih osoba", navode iz Agencije za statistiku BIH.

Kako dodaju, prema porijeklu prijavljenih stranih patenata najviše je

bilo iz Kine 28,6 odsto i Češke Republike 28,6 odsto.

Irma Isak Gudelj, šefica Odsjeka za nacionalne patente, ističe za "Nezavisne novine" da procedura priznavanja samog patenta traje tri do četiri godine.

"Nakon što se preda, patent postaje tajna koja se čuva do 18 mjeseci, i tek poslije toga on bude objavljen, dok sama procedura priznanja traje tri do četiri godine", kazala je Isak Gudeljova.

Prema njenim riječima, patenti koji su priznati prošle godine su vrlo vjerovatno podneseni mnogo ranije.

"Naš Zakon o patentu je prilagođen evropskom Zakonu o patentu koji se tretira Evropskom patentskom konvencijom u Evropskom patentnom uredu. Takođe, čitav svijet kao i mi radi po Pariskoj konvenciji, prema kojoj se patent čuva 18 mjeseci, te sam pronalazač ima mogućnost određene promjene samog patenta, ili da čak povuče svoju prijavu", kazala je Isak Gudeljova.

Kako dodaje, na zahtjev podnosioca on može da bude objavljen i prije.

"Na zahtjev podnosioca prijave može doći i do ranije objave samog patenta", kazala je ona.

Prema njenim riječima, patent mora da ima novost.

"Patent da bi dobio patent, odnosno pravo, inovacija mora da bude nova, mora da ima novost, jednaku uslugu patentobilnosti, da ima inovativni korak i da bude primijenjen", kazala je Isak Gudeljova.

