U BiH se nadaju istim, a očekuju veće cijene struje

BANJALUKA, NEUM - Cijene struje će nastaviti da rastu, jer kad su svi pomislili da je kraj krize, došlo je do ruske invazije na Ukrajinu, kazao je Marko Bislimovski, predsjednik Regulatornog odbora Energetske zajednice i predsjednik Regulatorne komisije za energetiku Sjeverne Makedonije, na Energetskom samitu u Neumu.

Sagovornici "Nezavisnih" ističu da rast cijene električne energije ne bi trebalo da se desi u ovoj godini u BiH, no pitanje je šta će iduća godina da donese.

"Ljudi moraju da shvate da cijene električne energije nikada neće biti iste kao prije i da moraju da rade na smanjivanju potrošnje", rekao je Bislimovski i dodao da sve veći broj ljudi postavlja solarne ćelije na krovove svojih domova.

Naglasio je da je osim rata u Ukrajini još nekoliko faktora dovelo do rasta cijena.

Jedan od faktora je, kako je istakao, početak zatvaranja u Evropi termo i nuklearnih elektrana, a dobijanje energije iz svih konvencionalnih izvora se smanjuje, dok se jedino povećava proizvodnja iz obnovljivih izvora.

"To je, naravno, dobro, ali to povećanje proizvodnje je zahvaljujući subvencijama. Osim toga, uvode se takse na CO2 emisiju, a pitanje se može postaviti u kojoj mjeri je Evropa bila pripremljena za to, s obzirom na to da sada svi imaju probleme s cijenama na tržištu", rekao je on.

Dalji faktor, po njegovom mišljenju, za povećanja cijena su, kako je istakao, špekulacije, jer se ni u Rusiji ni bilo gdje drugdje ništa naročito nije promijenilo da se cijene električne energije povećavaju u tolikoj mjeri. Naredni faktor je, dodao je, sušna godina i manja proizvodnja, tako da se stvorila jedna vrsta savršene oluje da se dođe do cijena od preko 300 evra za megavat-sat električne energije. "Kriza je pokazala da se moraju naučiti lekcije i da počnemo razmišljati kako dalje. Moraju se svakako povećati investicije u obnovljive izvore, ali istovremeno i koristiti resursi koje imamo na raspolaganju da se ublaže efekti krize", rekao je on i napomenuo da se u Evropi ponovo više koristi ugalj. Osim toga, naglasio je da svi pokreću programe subvencije cijena struje da se umanji cjenovni šok, ali je pitanje koliko je moguće opteretiti državne budžete na ovaj način.

Pero Ćorić, predsjednik Privredne komore RS, kazao je za "Nezavisne novine" da je trenutno u BiH postignut maksimum što se tiče cijene električne energije i da ne bi bilo dobro da cijene rastu.

"Činjenica je da se preferiraju obnovljivi izvori energije i da će svijet generalno smanjivati proizvodnju struje iz termoelektrana", kazao je Ćorić i dodao da je jako teško prognozirati šta će se dalje dešavati, upravo zbog dešavanja u Ukrajini.

"I na svjetskom tržištu su enormno visoke cijene električne energije, dok kod nas za privrednike cijena iznosi 53 evra po megavat-času, pa kada pogledamo sadašnja kretanja, vidimo da je to dobra cijena", kazao je Ćorić, koji ističe da je jedina dobra stvar što BiH nije energetski zavisna, odnosno nema potrebu da uvozi struju.

Što se tiče skoka cijena, Ćorić ističe da privrednici u Srpskoj imaju ugovor sa "Elektroprivredom RS" do kraja godine, te, kako kaže, nada se da su zaštićeni i da će ti ugovori biti ispoštovani do kraja godine.

Igor Gavran, ekonomski analitičar, u razgovoru za "Nezavisne novine" kazao je da se sigurno očekuje veća cijena električne energije na širem nivou, a posebno u Evropi.

"Međutim, BiH ima svoje proizvodne kapacitete, a to znači da izvozimo struju, dok, sa druge strane, možemo svojim privrednicima ponuditi niže cijene, odnosno bez ikakvog poskupljenja i to bi trebalo da bude kod nas racionalni scenario", kazao je Gavran i dodao da u BiH nije realno da dođe do većih cijena.

Kako je rekao, ni poskupljenje struje koje se desilo početkom ove godine nije ničim opravdano.

"Ali može nam se desiti da elektroprivrede u BiH odluče da prate poskupljenja na svjetskom nivou i da na taj način ostvare ekstra profit. To je vrlo moguće, ali nije ničim opravdano", kazao je Gavran.