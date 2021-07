U BiH stiglo 140.000 doza AstraZenece iz Hrvatske

SARAJEVO - U Bosnu i Hercegovinu danas je stiglo 140.000 doza vakcina protiv koronavirusa kompanije AstraZeneca, koje su donacija Hrvatske.

Ovu informaciju je potvrdio Dušan Kojić pomoćnik ministra u sektoru za zdravstvo Ministarstva civilnih poslova BiH.

"140.000 doza AstraZeneca vakcina iz Hrvatske upravo je ušlo u BiH. Nakon potvrde EU bit će poslano 70.000 doza vakcina Moderna", napisao je Kojić na Twitteru.

Podsjećamo, prema najavama, ove sedmice će u Bosnu i Hercegovinu stići ukupno 332.870 doza tri različite vakcine, a prvi put stižu doze Moderne, prenosi klix.ba.

