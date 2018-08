U BiH sutra malo svježije

BANJALUKA - U Republici Srpskoj i Federaciji BiH u srijedu se očekuje promjenljivo i pretežno oblačno vrijeme, malo svježije, uz mjestimičnu kišu i poneki pljusak sa grmljavinom, češćim na istoku.

Minimalna temperatura vazduha biće od 14 do 20, na jugu do 23 stepena, a najviša dnevna temperatura od 23 do 29, na jugu Hercegovine do 32 stepena Celzijusova.

Ujutro i prije podne očekuje se pretežno oblačno, mjestimično sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom, češćim u centralnim i istočnim krajevima, dok će u Hercegovini biti umjereno oblačno, uz sunčane intervale, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Tokom dana i poslije podne biće malo svježije, umjereno do znatno oblačno uz kišu povremeno i ponekim pljuskom sa grmljavinom uglavnom u centralnim, istočnim i južnim krajevima, a na sjeveru i zapadu smanjenje oblačnosti uz sunčane intervale.

Duvaće slab do umjeren vjetar, sjeverni i sjeveroistočni, a u Hercegovini umjerena bura.

Temperatura vazduha u 14.00 časova: Bjelašnica 17 stepeni, Bugojno i Livno 24, Bihać 26, Sokolac 27, Prijedor, Sanski Most i Srebrenica 29, Sarajevo 30, Banjaluka i Gradačac 31, Doboj, Trebinje, Tuzla, Zenica i Zvornik 32, Brčko 33, te Bijeljina i Mostar 34 stepena Celzijusova.