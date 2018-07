U BiH trenutno oko četiri hiljade migranata

Komentari: 1

DraganRankitic

Sada se i zvanično kaže da praktično niko od tih migranata ne beži od rata i realne opasnosti za svoju sigurnost, i da niko od njih nije "politički izbeglica" u smislu definisanom od strane UN. Svi pametni ljudi su to odavno znali. Jer onaj kome stvarno preti opasnost da izgubi glavu, taj ne bira mnogo smeštaj. Tim ljudima bi i Grčka i Bugarska bile sasvim u redu. Međutim ovima ni Slovenija nije u redu kao "sirotinjska zemlja", kako reče neka gospođa "izbeglica" na YouTube-e, 2015. Njoj su u njenoj "turističkoj agenciji" obećali Švedsku ili ako baš ne može, onda bar Nemačku sa finim smeštajem u sopstvenom stanu, sa višegodišnjim mesečnim primanjima tri puta većim od naših prosečnih plata isl. I onda neki nastavljaju da nam sole pamet sa nekim "jadnim izbeglicama". Postoje zaista ugrožene i jadne izbeglice u nekim ratom zahvaćenim oblastima, ali to nisu ovi. To su neki sasvim drugi ljudi kojima niko ne da ni kinte pomoći, jer sve pare odoše na ove ekonomske migrante koji nikome ne trebaju.