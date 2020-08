U BiH uloženo 3,7 milijardi evra

BRISEL - Kroz Investicioni forum za zapadni Balkan u BiH koji finansira EU do sada je podržano 25 projekata ukupne vrijednosti 3,7 milijardi evra.

Investicioni forum za zapadni Balkan objavio je izvještaj za 2019. godinu i obilježio deset godina postojanja.

Od ovog novca, kako kažu, u grantovima je za BiH dodijeljeno oko pola milijarde maraka kroz 61 projekat ili tehničku pomoć.

"U 2019. godini odobreno je sedam grantova u ukupnoj vrijednosti od 101 milion evra za BiH", istaknuto je u izvještaju, precizirajući da se ovi grantovi odnose na tri sekcije koridora 5c, među kojima je i dio kod Doboja, zatim za Luku Brčko, te rekonstrukciju vodovodne mreže i prečistače otpadnih voda u Jajcu i Zvorniku.

Kako je naglašeno, kao rezultat investicija kroz ovaj forum očekuje se da će u BiH biti izgrađeno dodatnih 91 kilometar auto-puteva i dva međudržavna mosta na Savi, rekonstrukcija 57 kilometara željezničke mreže, 19 kilometara novih elektroprenosnih sistema, 122 megavata kapaciteta iz obnovljivih izvora energije, 162 kilometra gasne mreže, pristup pitkoj vodi i pročišćeni odvodni sistemi za milion ljudi, te dodatnih 7.200 stambenih jedinica za izbjegla i raseljena lica.

Kako je naglašeno, prošle godine najviše je investirano u transport, 232 miliona evra, zatim u prirodnu sredinu, ukupno 38,6 miliona evra, socijalne programe deset miliona evra, te u energetiku 2,5 miliona evra.

Posebno je istaknuto da je konačno pokrenuta izgradnja mosta na Savi kod Gradiške, koju je, podsjećamo, Hrvatska pokušala blokirati proteklih više od deceniju, iako su RS i BiH za projekat odavno odvojile potrebna sredstva.

Uz ovaj most, kako ističu, Forum je pomogao finansiranje i izgradnju graničnog prelaza u Gradišci s obzirom na to da postojeći prelaz, kako naglašavaju, prolazi kroz gradsko područje.

"Svi ovi projekti dio su rute R2a, koja obuhvata 239 kilometara ceste od Lašve preko Banjaluke do Okučana u Hrvatskoj. Na ovaj način, BiH će biti povezana s rutama u Hrvatskoj", naglasili su oni.

Očekuje se, kako ističu, da će od ovih projekata profitirati pola miliona ljudi koji žive u tom području, a da će se čekanje na granici redukovati na dva do tri minuta za putnička vozila, te 12 do 30 minuta za kamione. Takođe, naglašeno je i da će nakon završetka mosta na to područje biti privučen i dio saobraćaja koji će se kretati auto-putem od Sarajeva preko Doboja do Gradiške.

Što se tiče energetike, jedan od većih regionalnih projekata je izgradnja 400 kilovoltne elektrotransportne mreže, čiji će dio prelaziti preko teritorije BiH. Radi se, kako je objašnjeno, o projektima koji će poboljšati elektrosnabdijevanje za dva miliona ljudi, a kroz smanjene gubitke na elektromreži biće ostvareni značajni i ekonomski i ekološki benefiti.

U Komesarijatu za proširenje naglašavaju da je ovo projekat koji ima podršku nove Evropske komisije i Olivera Varheljija, komesara za proširenje, koji je napisao uvod za ovaj izvještaj Investicionog foruma za zapadni Balkan

Varhelji je istakao da je Investicioni forum za zapadni Balkan postao glavni izvor finansiranja projekata u regionu te da je nova Komisija iz geopolitičkih razloga region stavila u srce svojih politika u oblasti susjedstva.

"Zato što smo prepoznali specifičnosti zapadnog Balkana, podržavamo projekte koji pojačavaju regionalnu saradnju i povezanost. Ukupni grantovi iznose 1,3 milijarde evra, a finansirali smo projekte vrijednosti 20,8 miliona evra", istakao je on.

Očekivani rezultati: