U BiH ušlo 24.000 migranata, samo ih 137 želi ostati

ŽENEVA, BANJALUKA - U BiH je od početka 2022. do kraja novembra registrovano 24.813 novopridošlih migranata, ali njih samo 137 zatražilo je azil u zemlji, pokazuje izvještaj koji je objavio Visoki komesarijat za izbjeglice Ujedinjenih nacija o stanju na zapadnom Balkanu.

Od ovog broja, registrovano je čak 325 djece bez pratnje odrasle osobe, a od tog broja 158 ih je registrovano u BiH.

Tokom ovog perioda, broj migranata veći je za 61 odsto u odnosu na isti period prethodne godine, a najveći porast zabilježen je u Srbiji, u kojoj je broj migranata u posmatranom periodu veći za više od sto odsto.

Naime, kako je naglašeno, u tom periodu u Srbiji je registrovano 110.000 migranata, a njih 307 odlučilo je da zatraži azil u toj zemlji. Valja napomenuti da je od ovog broja samo 3.879 izrazilo namjeru da zatraži azil u Srbiji, dok je u BiH taj broj znatno veći i iznosi 23.221.

Nakon Srbije, najviše novopridošlih migranata zabilježeno je u Sjevernoj Makedoniji, u kojoj su registrovana 26.182 migranata, nešto malo više nego u BiH. Procentualno, Sjeverna Makedonija je na trećem mjestu iza Srbije i BiH, jer je procenat veći za 39 odsto u odnosu na isti period lani.

U Crnoj Gori procenat je veći, ali je broj migranata relativno mali, odnosno 7.559 novopridošlih migranata.

Najveći kanal ulaska na zapadni Balkan je, prema ovim podacima, u Sjevernoj Makedoniji, gdje migranti pristižu iz Grčke.

Sljedeći najveći krak dolazi takođe iz Grčke, ali vodi preko Albanije ka Crnoj Gori i dalje ka Hrvatskoj. Iz Sjeverne Makedonije, najveći krak odvaja se prema Srbiji, a u Srbiju veliki broj migranata dolazi preko Bugarske, u koju oni stižu iz Turske. Najvećem broju migranata cilj je Hrvatska, odnosno pokušaj da se preko nje domognu bogatijih zemalja zapadne Evrope, ali dio migranata iz Crne Gore preko Jadranskog mora pokušava doći do Italije.

Više od trećine svih migranata su državljani Avganistana, a slijede državljani Maroka, koji u ukupnim brojevima iznose oko 14 odsto. Njih 11 odsto dolazi iz Sirije, četiri odsto iz Burundija, a tri odsto iz Pakistana. Ostale zemlje porijekla su, prema ovim podacima, Indija, Kuba, Iran, Alžir i Irak. Oko 28 odsto preostalih migranata je iz ostalih zemalja, uglavnom iz istočne Azije i sjeverne Afrike.

Gledano po mjesecima, od januara do aprila priliv je bio relativno stabilan s oko sedam do 8.000 novopridošlih migranata mjesečno. Od maja počinje porast koji traje do oktobra, a nakon toga ponovo dolazi do blažeg pada.

Izvještaj o stanju na granicama EU objavila je i Evropska služba za zaštitu granica EU Frontex, uz napomenu da je broj migranata prošle godine bio na najvišem nivou od 2016. godine, i da je iznosio oko 330.000, od čega je čak 45 odsto sa zapadnog Balkana.

"Najveći je pritisak na zapadnobalkansku i istočnomediteransku rutu, a tamo je najviše registrovano migranata iz Sirije, Avganistana i Tunisa", rekli su nam oni.

Pored ovog broja, na svom sajtu istakli su podatak da je u istom periodu u EU zabilježen priliv od 13 miliona Ukrajinaca.

"Ovi događaji, zajedno sa stalnim povećanjem broja neregularnih prelaza, pokazuju potrebu za snažnom i efikasnom evropskom graničnom i obalskom stražom, sa Frontexom kao snažnom podrškom država članica", zaključili su oni.