U Brodu obilježeno 26 godina od hrvatske agresije

BROD - U Brodu je danas obilježeno 26 godina od agresije hrvatske vojske na ovu opštinu.

Tim povodom ispred Spomen-obilježja u Brodskom polju jedan služen je parastos poginulim borcima odbrambeno-otadžbinskog rata, a potom su položeni vijenci.

Predsjednik Predsjedništva Boračke organizacije opštine Brod Zoran Vidić rekao je da je 3. mart 1992. godine u istoriji ove lokalne zajednice upisan kao dan kada su Srbi bili izloženi otvorenoj agresiji regularne Hrvatske vojske, čime je počeo rat u BiH.

Vidić je istakao da su regularne snage Hrvatske imale podršku paravojnih formacija iz Hrvatske, ali i pomoć od oružanih paravojnih formacija Hrvata i muslimana iz tadašnjeg Bosanskog Broda.

"Most preko rijeke Save je bio zatvoren i na njemu stajao je natpis `zatvoren most za Srbe i pse`. Most je tada nosio zvanično ime `Most bratstva i jedinstva`", rekao je Vidić.

On je podsjetio da je na današnji dan u poslijepodnevnim časovima preko mosta na rijeci Savi prešao velik broj naoružanih hrvatskih vojnika sa teškim naoružanjem.

"Napad je počeo na srpsko stanovništvo na glavnom putu Bosanski Brod -Derventa, odnosno u Stadionskoj ulici, kada su hrvatsko-muslimanske vojne snage, zajedno sa 108. Brigadom Zbora narodne garde Hrvatske zauzele centar grada", naveo je Vidić.

On kaže da postoje živi svjedoci i učesnici događaja, kao i sačuvani arhivski snimci.

"Nakon 3. marta 1992. godine, Brod je okupiran, narod protjeran, formirani su logori, a Srbi koji nisu uspjeli napustiti opštinu su ubijani i mučeni", rekao je Vidić.

Napad na opštinu Brod 3. marta bio je samo uvod za najstrašnije i najsvirepije zločine koji su se tog mjeseca desili na području ove opštine.

Članovi porodica Martić i Dujanić ubijeni su 25. marta 1992. godine u Brodu, a već sutradan, 26. marta, dogodio se pokolj u Sijekovcu.

Pripadnici regularne Vojske Hrvatske, zajedno sa paravojnim hrvatsko-muslimanskim jedinicama iz BiH i Hrvatske, 26. marta 1992. godine u Sijekovcu su ubili devet srpskih civila, a narednih dana ubijeno je još 37 Srba iz ovog prigradskog naselja.

Najmlađa žrtva imala je 17, a najstarija 72 godine. Tokom 1992. godine u Sijekovcu je ubijeno 46 srpskih civila, navodi se u dokumentima Boračke organizacije Brod.

Okupacija hrvatskih snaga prekinuta je 7. oktobra 1992. godine, kada je general Slavko Lisica pažljivo osmišljenom vojnom akcijom oslobodio područje opštine Brod.