U Derventi narodni miting "Branimo Srpsku": Niko nema pravo da ruši i degradira institucije Srpske

Republika Srpska biće jaka onoliko, koliko su jake njene institucije i koliko su jake vjera i ljubav naroda prema Srpskoj.

Poruka je ovo zvaničnika Srpske s narodnog mitinga "Branimo Srpsku održanog večeras u Derventi.

Poručili su da niko nema pravo da ruši i degradira institucije Republike Srpske, jer su one rezultat volje građana.

Naglašeno je da se Srpska ne može odreći svoje imovine, koja je dejtonska kategorija i pripada narodu Republike Srpske i tako će, kažu, i ostati.

Poručeno je da se protiv predsjednika Republike vodi montirani proces pred Sudom BiH, samo zato što je izvršavao svoju ustavnu dužnost.

Pored više hiljada građana, skupu su, između ostalih, prisustvovali predstavnici institucija Republike Srpske, srpski predstavnici u zajedničkim institucijama i načelnici i gradonačelnici lokalnih zajednica iz cijele regije.

"Lijepo je biti domaćin ovog skupa, želimo biti svoji na svome", rekao je na početku mitinga Milorad Simić gradonačelnik Dervente.

Istakao je da slogan "Branim Srpsku" ne govori o agresiji, ne govori ni o jednom segmentu da nekome pravimo štetu.

"Čuvamo tekovine koje su ratom stečene. Branimo Republiku Srpsku, ne dajemo institucije. Ako ih ne bude, onda nema ni nas", poručio je Simić.

Srpska će biti i ostati jaka koliko su jake njene institucije i koliko je jaka volja i ljubav naših građana za Republiku Srpsku, poručila je Željka Cvijanović, srpski član Predsjedništva BiH.

"Mnogo puta smo se okupili i pokazali svoju snagu, a to činimo upravo i sada. Možda je čudno što se 2023. ponovo borimo za Republiku Srpsku, i nastupamo pod sloganom "Branimo Srpsku", a bilo bi normalno i logično da živimo mirno i stabilno u okruženju od kojeg ne morate da se branite. Nažalost, mi smo u okruženju od kojeg moramo da se branimo", istakla je Cvijanović.

"Vi ste oni koji branite i čuvate Republiku Srpsku. Oni koji je napadaju boje se vas. Oni samo prate koliko će se građana skupiti i šta će oni poručiti. Ovih dana pišu dopise i pitaju ko je organizator skupova "Branimo Srpsku". Narod Republike Srpske je organizator ovih skupova", poručio je Radovan Višković premijer Srpske.

Istakao je da su ga građani i narod i pozvali da prisustvuje ovom skupu.

"Dok god imam poziv i podršku građana Srpske ne bojimo se za našu budućnost i oni to savršeno znaju", rekao je Višković.

Nenad Stevandić, predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske, kaže da se Srpska ne može odreći svoje imovine, koju je krvlju i patnjom zaslužila.

"Mi branimo zastavu, amblem i imovinu Republike Srpske, a njen predsjednik je dužan da to sve predstavlja. Kada bi sklonili njega, sklonili bi onda i imovinu za koju je on potpisao zakon. Mi imamo imunitet, a on nema, zato što je provodio naše odluke. Nismo ljudi koji se mogu odreći ni razuma niti pameti, niti predsjednika Srpske koga smo demokratski izabrali", poručio je Stevandić.

Ministar energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić poručio je da Srpska i njene institucije ni po koju cijenu neće odustati od zaštite svojih prava, svojih institucija i svega onoga za šta smo se borili.

"Za Srpsku je više od 20 hiljada najhrabrijih sinova dalo svoje živote, a najmanje tri puta toliko onih koji su dali dijelove svog tijela", poručio je Đokić.

Đokić je naglasio da se mora odlučno nastaviti sa politikom odbrane Republike Srpske.

Skupovi "Branimo Srpsku" prethodno su održani u Trebinju, Zvorniku, Doboju, Prijedoru i Gradišci. Sa svih ovih skupova građani su poručili da su odlučni u očuvanju Republike Srpske, njenih institucija i imovine.

