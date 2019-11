U Doboju se osniva PDP 1999, puca li postojeća stranka?

DOBOJ - Dvije decenije nakon što je učestvovao u osnivanju PDP-a, Siniša Đorđević, nekada desna ruka počasnom predsjedniku te stranke Mladenu Ivaniću, u Doboju osniva novu partiju - PDP 1999, jer je stranka koju sada vodi Branislav Borenović, smatra, odstupila od svojih izvornih principa.

"PDP je kao svoj izvorni princip imao zadatak da pomiri dvije nepomirljive struje, u to doba su to bile SNSD i SDS, jer je njihov međusobni sukob prijetio da dođe do raspada RS. I mi danas, nakon 20 godina od osnivanja, imamo istu tu situaciju, možda čak i goru. Znači, sada se PDP prilijepio uz SDS iako je mogao da preuzme štafetu i da bude glavna opoziciona stranka u RS, ali da bude konstruktivna opozicija, jer je to osnovni princip i postulat našeg postojanja. Znači, mi smo za to da budemo i dalje opozicija, mi ne mislimo biti vlast, ali moramo biti konstruktivna opozicija, bez toga nema RS", izjavio je Đorđević za "Nezavisne".

Ove njegove tvrdnje Branislav Borenović, lider PDP-a, nije želio komentarisati, kao ni najavu da se osniva još jedan PDP.

"Nemam komentar, srećno svakome ko pravi stranku", poručio je Borenović te "Nezavisnim" rekao da se ova stranka neće cijepati i da je suviše velika da bi zavisila od dva čovjeka.

Do cijepanja je ipak došlo još prije šest mjeseci, navodi Đorđević, i to u dobojskom odboru stranke.

"Polako to tinja. Postoji mnogo nezadovoljnih članova, koji smatraju da rukovodstvo partije sa Borenovićem na čelu ne vodi stranku na pravi način, na tom putu sam i ja", kazao je Đorđević.

Na naše pitanje hoće li na osnivačkoj sjednici Skupštine nove stranke biti zvučnih PDP-ovih imena, diplomatski je odgovorio:

"Hoće, biće, samo vam to mogu reći. Ambicije su velike, ja sam vam rekao da postoji mnogo nezadovoljnih, ali ne bih sada da licitiram, bilo bi preuranjeno, ali vjerujte mi da ćemo mi biti iznenađenje", kaže Đorđević.

U Inicijativnom odboru nove stranke nalazi se i Tihomir Gligorić.

U iznenađenja ne vjeruju u ovdašnjem PDP-u, čiji povjerenik je Slobodan Vasiljević, odbornik te stranke u Skupštini grada Doboj, koji smatra da su osnivanjem PDP 1999 pale sve maske.

"Sada se vidi ko zaista opoziciono djeluje u lokalnoj zajednici i ko se ne slaže sa stanjem u Doboju, a ko je onaj koji se odlučio da ide na drugu stranu, tj. da zarad nekih interesa kreće u osnivanje političkog subjekta za koji pretpostavljam da će biti dio vlasti u Doboju", kazao je Vasiljević.

Doskorašnjim partijskim kolegama u Doboju Đorđević nije ostao dužan.

"To su ljudi koji su došli u PDP prije godinu dana i oni su došli u taj PDP da bi ostvarili neke svoje ciljeve, a to su takve stvari koje su na nivou onih lokalnih političara, koji nemaju apsolutno nikakvu mogućnost ni snagu da se eventualno na neki način profilišu kao neki kapacitetni političari. Upravo ti ljudi koji su došli u partiju, oni su i napravili sav taj kuršlus. Pokazaće se vrlo brzo koji je snažniji PDP, ovaj, nazovimo ga, novi ili izvorni, ili onaj stari", rekao je Đorđević.