U Federaciji BiH skraćen policijski sat

SARAJEVO - Vlada Federacije Bosne i Hercegovine danas je prihvatila prijedlog Kriznog štaba i skratila trajanje policijskog sata koji će od sutra trajati od 23 do 5 sati ujutro.

Podsjetimo, do sada je policijski sat trajao od 21 do 5 sati ujutro. Ovaj prijedlog Kriznog štaba uslijedio je zbog poboljšanja epidemiološke situacije na teritoriji FBiH. Treba istaći da je Krizni štab predložio da policijski sat traje od 22, ali je Vlada FBiH donijela odluku da to bude od 23 do 5 sati ujutro.

U posljednje vrijeme na teritoriji Federacije BiH, ali i Republike Srpske ukinuto je više mjera, ali je policijski sat i dalje na snazi. Ipak, za mnoge to predstavlja otežavajuću okolnost jer je kretanje u FBiH do danas praktično omogućeno najkasnije do 20 sati, s obzirom na to da već do 21 sat građani trebaju biti u kućama.

U međuvremenu je veliki broj građana u anketi portala Klix.ba poručio da policijski sat definitivno treba skratiti. Mnogi kao razlog navode i činjenicu da je u toku muslimanski mjesec ramazan te da je građanima otežano kretanje ili eventualno obavljanje iftara van svog doma.

Takođe, danas je prihvaćen i prijedlog da se poveća dozvoljeni broj okupljanja u ugostiteljskim objektima na otvorenom do 30 osoba, kao i prijedlog da se i Centri za mentalno zdravlje stave u punu funkciju u svrhu zaštite mentalnog zdravlja stanovništva.

Podsjetimo, u FBiH od prošle sedmice više nije obavezno nošenje maski na otvorenom.

(Klix.ba)