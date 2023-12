U "Lageru" tvrde da je mašina namjerno zapaljena: Našli smo i dva metka

SANSKI MOST - Slučaj zapaljenja radne mašine u blizini sela Fajtovci, koja je vlasništvo "Lagera", predstavnici pomenute posuške firme prijavili su državnim i federalnim policijskim agencijama, nezadovoljni radnjama i rezultatima istrage koju su proveli Tužilaštvo i MUP-a USK.

Ovaj događaj se zbio u noćnim satima 6. novembra ove godine, a tada je izgorjela mašina za sondažno bušenje koja je istraživala potencijalna nalazišta uglja u blizini sela Fajtovci, desetak kilometara od Sanskog Mosta.

Prvobitni rezultati istrage pokazali su da je došlo do samozapaljenja mašine uslijed kvara na elektro instalacijama. Međutim, u "Lageru" su uvjereni da se radi o namjernoj paljevini mašine, zbog čega su pomenutim policijskim agencijama podnijeli prijavu protiv nepoznate osobe ili više njih. U prilog tome navode kako je dva dana poslije zapaljenja, na izgorjeloj mašini neko ostavio dva metka koja su pronašli njihovi radnici, te smatraju kako se radi o prijetećoj poruci.

Kako bi dokazali svoje sumnje angažovali su nezavisnog vještaka koji je utvrdio da se radi o podmetnutom požaru.

"Do požara na radno istraživačkoj mašini za bušenje koja je locirana na livadi udaljenoj pedesetak metara glavne saobraćajnice u naselju Fajtovci-Modrašnica, došlo je uslijed namjernog paljenja otvorenim plamenom, pri čemu je najprije kućište mašine poliveno benzinom", navodi se u nalazu angažiranog vještaka.

On je također naveo da je od posljednjeg korištenja mašine do paljenja prošlo skoro dva sata, te konstatovao da do samozapaljenja nije ni moglo doći. Iz kompanije "Lager" su naveli kako su sve dokaze predočili nadležnim policijskim agencijama od kojih, kako su istakli, očekuju brzu i efikasnu istragu i zaštitu. Inače, djelovanje kompanije "Lager", koja eksploatiše ugalj na širem području sela Kamengrad, nadomak Sanskog Mosta, bila je jedna od tema na poslednjoj sjednici Općinskog vijeća.

Vlasnik te kompanije, Miljenko Bašić, tada je ustvrdio kako su u poslednje vrijeme izloženi brojnim pritiscima i otvorenim prijetnjama grupa i pojedinaca i pored toga što posjeduju sve potrebne zakonske dozvole za eksploataciju uglja. U više navrata do sada, mještani sela koja gravitiraju rudokopima, organizirali su niz protesta kako bi ukazali na svoje probleme s rudnikom.

Oni se žale na uzurpiranje privatne imovine, uništavanje putne infrastrukture, ugroženost poljoprivredne proizvodnje, te prekomjerno zagađenje zraka i vodotokova zbog djelovanja rudnika. Nedavno je više od 800 mještana potpisalo peticiju kojom traže zaštitu svojih interesa, pa će Općinsko vijeće Sanski Most potkraj ove godine održati tematsku sjednicu na kojoj će se govoriti o ovim problemima.

Eksploatacija uglja na području Sanskog Mosta višestruko se povećala od početka energetske krize u svijetu.

