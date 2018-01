U MIP-u BiH na četiri pozicije zaposleno 11 ljudi, svi iz PDP-a?

SARAJEVO - Ministar inostranih poslova BiH Igor Crnadak uspio je da putem konkursa za četiri radna mjesta, umjesto četvoro "ugura" čak 11 ljudi i to isključivo članova ili simpatizera svog PDP-a.

Kaže to za "Glas Srpske" neimenovani izvor blizak Ministarstvu inostranih poslova (MIP) i dodaje da je u tome glavni saradnik Crnatka pomoćnik za opšte poslove Dragiša Delić, koji je takođe kadar PDP-a.

"Ovaj posao ide dobro razrađenom šemom. Nakon što kandidat nakon sprovedenog konkursa, na kome se unaprijed zna redoslijed kandidata, dobije rješenje Agencije za državnu službu (ADS) o rasporedu na radno mjesto, poslije izvjesnog vremena bude prebačen na drugu poziciju u MIP-u BiH, uključujući i diplomatsko-konzularnu (DKP) mrežu", ističe neimenovani sagovornik "Glasa".

Dodaje da nakon toga ADS aktivira mehanizam koji mu je omogućio i propisao zakon, a u kome stoji da, ako u toku 12 mjeseci nakon završetka konkursa osoba iz bilo kojeg razloga ode sa te pozicije, na upražnjeno mjesto biva zaposlen sljedeći kandidat sa liste uspješnih kandidata.

Kao najdrastičniji primjer ovakvog rada navodi primjer trećeg sekretara u Odsjeku za ekonomsku diplomatiju.

"Na tu poziciju u februaru prošle godine, nakon okončanja konkursa, došao je Cvijan Tešanović koji je takođe bio savjetnik u Kabinetu ministra do sticanja statusa državnog službenika. Tešanović je prebačen na službu u Ambasadu BiH u Moskvi. Na njegovo mjesto dolazi Ivana Aćimović, da bi u septembru na to mjesto došao Miloš Granzov, kako bi potom u decembru na to mjesto bila zaposlena Milica Lopatić, četvrta sa liste uspješnih kandidata, trenutno zaposlena kao sekretarica u Kabinetu ministra", otkriva sagovornik pomenutog lista.

Dodaje da je na takav način na poziciju trećeg sekretara u Odsjeku za pravne, kadrovske i prevodilačke poslove umjesto Bojana Planinića, došla Dajana Radović.

"Drugi sekretar u Kancelariji za odnose sa javnošću bila je Snježana Starčević, koja je nakon kratkog vremena premještena u drugi sektor, a na njeno mjesto došao je Vladimir Glamočlija koji je vrlo blizak Crnatku", kaže on i dodaje da je Starčevićeva odranije bila zaposlena u MIP-u i radila kao sekretarica u Kabinetu Mladena Ivanića dok je bio ministar.

"Na mjesto prvog sekretara u Odsjeku za ceremonijal prvo bio primljen Aleksandar Budiša, rođak Ivanića. On je, inače, nekoliko godina bio zaposlen po ugovoru o djelu dok je ministar inostranih poslova bio Zlatko Lagumdžija. Po dolasku Crnatka, koji je školski drug Budiše, na mjesto ministra, ovaj dobija ugovor o radu, što je veći stepen prava i plate nego što je imao po ugovoru o djelu".

Sagovornik "Glasa Srpske" dodaje da je Budiša otišao na godinu kao predstavnik MIP-a u centralu Centralno-evropske inicijative u Trst.

"Nakon toga je prebačen na mjesto u Odsjeku za informisanje, a na njegovo mjesto dolazi Biljana Jošić Bajić, Crnatkova savjetnica. Jošić Bajić se formalno na tom mjestu zadržala čitav mjesec, te se početkom 2018. vratila u Kabinet ministra uz zamrzavanje statusa državnog službenika", precizira sagovornik "Glasa".

Ističe da se tim pomjeranjima otvara prostor za zapošljavanje Danke Savić, bivše ambasadorke BiH u Pragu i napominje da je bliski prijatelj Crnatka, Branislav Rakić nagrađen odlaskom u Moskvu gdje će raditi kao savjetnik.

Član Privremene istražne komisije za pribavljanje informacija o spoljnopolitičkom statusu BiH Mario Karamatić iz HSS-a kaže da je fasciniran time da je Crnadak bio toliko efikasan u svom dosadašnjem mandatu.

"Budući da gotovo nikada nije bio u zemlji, fasciniran sam da je od silnih putovanja uspio da se bavi i stranačkim zapošljavanjem svojih kadrova iz PDP-a", kaže Karamatić.

Iz "Glasa" napominju da nisu uspjeli da stupe u kontakst sa Crnatkom.

(Glas Srpske)