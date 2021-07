U MUP HNK primljeno 26 osoba, nijedan Srbin

MOSTAR - Na konkursu Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) Hercegovačko-neretvanskog kantona koji je okončan u prošloj sedmici na radna mjesta u administraciji primljeno je 26 osoba, ali među njima nijedan Srbin.

"Tačno je da nije primljen nijedan Srbin. Vi znate da se konkurs raspisuje za mjesto gdje neko nedostaje. Ako je nedostajao Hrvat primi se Hrvat, ako je nedostajao Srbin primi se Srbin, ako je nedostajao Bošnjak primi se Bošnjak. Ni na jedno srpsko mjesto nije primljen neko drugi", potvrdio je za Srnu ministar unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona Slađan Bevanda.

Upitan da li po toj logici, ako nakon rata, nije zaposlen nijedan Srbin u administraciji u MUP-u, Srbin više nikada neće imati šansu da se tu zaposli ili treba čekati da jedan zaposleni Srbin ode u penziju da bi se zaposlio drugi, Bevanda je rekao da to ne treba njega pitati.

"To su nepisana pravila koja su ovdje uvriježena 25 godina. Ako Hrvatica ode u penziju zamijeni je Hrvatica, ako Bošnjakinja ode zamijeni je Bošnjakinja. Tako je u cijelom kantonu. MUP je specifičan, jer je nastao spajanjem MUP-a Herceg-Bosne u MUP-a RBiH nakon rata u specifičnim okolnostima. Tako je postavljeno i to traje do danas. Ko sam ja da to mijenjam", rekao je Bevanda.

Odgovarajući na pitanje da li zna da zakonska pravila propisuju da pri zapošljavanju treba ispoštovati nacionalnu zastupljenost stanovništva, i to čak prema popisu iz 1991. godine, Bevanda je rekao da u MUP-u Hercegovačko-neretvanskog kantona postoje nepisana pravila kojih se u toj instituciji drže.

On je istakao da je u MUP-u u tom kantonu nacionalna zastupljenost sva tri naroda.

"Ne znam koliko se može ispoštovati ta nacionalna struktura", objasnio je Bevanda, napominjući da je neko prije 25 godina postavio ovakav način zapošljavanja.

Konkurs je bio raspisan za različita radna mjesta u administraciji od Neuma do Konjica.

Na navedenom konkursu za prijem kandidata nije aprovođeno nikakvo testiranje niti intervju.

Prema izvještaju Institucije ombudsmana BiH iz prošle godine, u svim ministarstvima u Hercegovačko-neretvanskom kantonu zaposleno je svega 15 osoba koje se izjašnjavaju kao Srbi.