U Mostaru kap prelila čašu, treba li više policajaca na ulicama?

MOSTAR - Dvojica maloljetnika pretučena su u Mostaru, čime je nastavljena serija nasilnih incidenata na obalama Neretve, a prema riječima predstavnika mladih, kap je prelila čašu.

Kako je saopšteno iz MUP-a HNK, u nedjelju u 23 sata policiju su građani obavijestili da je dvojicu nepoznatih muškaraca fizički napala grupa nepoznatih lica u Ulici Ante Starčevića, u blizini zgrade Kantonalnog tužilaštva Mostar.

"Na lice mjesta su izašli policajci, te je utvrđeno da su se dvojica petnaestogodišnjaka iz Mostara pješke kretali tom ulicom, kada se pored njih zaustavio folksvagen polo, iz kojeg je izašlo pet nepoznatih lica koji su ih, ničim izazvani, počeli udarati šakama i nogama, te im nanijeli lakše povrede", naveli su iz MUP-a HNK.

Kako dodaju, pripadnici policije su došli do saznanja i pronašli vozilo i vozača, a radi se o A.M. (22) iz Mostara, koji je i uhapšen.

Sara Kazazić, predsjednica Vijeća mladih grada Mostara, smatra da je bezbjednosna situacija u Mostaru ozbiljno narušena, posebno nakon preksinoćnjeg incidenta kada su pretučena dvojica maloljetnika.

"Ovaj događaj je samo jedan u nizu incidenata koji su uznemirili javnost i doprinijeli osjećaju nesigurnosti, posebno među mladima u našem gradu", ističe Kazazićeva za "Nezavisne novine".

Prema njenim riječima, kao Mostarka može potvrditi da se mnogi mladi ljudi, uključujući i nju, ne osjećaju sigurno zbog sve učestalijih nasilnih incidenata.

"Ovaj incident je svakako 'kap koja je prelila čašu' i pokazuje hitnu potrebu za odlučnijom reakcijom nadležnih institucija. Smatram da je neophodno da Ministarstvo unutrašnjih poslova poveća prisutnost policije na terenu i pojača preventivne mjere kako bi se osigurala veća bezbjednost građana. Potrebno je hitno djelovati i pokazati nultu toleranciju prema nasilju, kako bi se povratilo povjerenje građana u institucije i osiguralo sigurno okruženje za sve stanovnike Mostara, a naročito za mlade", naglasila je Kazazićeva.

Velibor Milivojević, zamjenik predsjednika Gradskog vijeća Mostara, takođe smatra da je na ulicama Mostara potrebno više policajaca.

"Kao da jedan događaj vuče drugi. Nažalost, to je izgleda slika društva u kojem živimo, a da bi se to sve mijenjalo, postoji više faktora. Jedan od ključnih je da MUP na adekvatan način odgovori", rekao je Milivojević i dodao da su neki od ovih slučajeva već rasvijetljeni, a policija je na putu da to učini i sa ostalima koji su se dogodili u proteklih nekoliko sedmica.

U izjavi za "Nezavisne novine" Milivojević kaže da se može reći da je ovo što se desilo preksinoć prelilo čašu.

"Strašno je da dva petnaestogodišnjaka budu izložena maltretiranju i batinama. Sigurno, to je nešto što stvarno ne može da se toleriše. Ali, hajde da vidimo da li će svi počinioci biti na adekvatan način kažnjeni", kaže zamjenik predsjednika Gradskog vijeća Mostara.

Anamarija Zadro, urednica tamošnjeg portala Bljesak, s druge strane, ne misli da je cjelokupna bezbjednosna situacija u ovom gradu narušena.

"U Mostaru se, istina, dogodila serija napada gdje su većinom napadači i oštećeni osobe mlađe životne dobi, nerijetko i maloljetnici, no kao medij koji izvještava o ovim i sličnim napadima, ne bih rekla da je cjelokupna sigurnosna situacija narušena. Većinom su to nasumični napadi pripadnika navijačkih skupina, jedan od napada je čak bio i dogovorena tučnjava, no ništa nije preraslo u masovne nerede i probleme. Kada MUP objavi svoje izvješće, često se sve povezuje s navijačkim obilježjima", rekla je Zadro za "Nezavisne novine".

Ona tvrdi da se u gradu na Neretvi osjeća sigurno.

"Mostar nema velikih nereda ni teških ubojstava, ako pogledamo ostatak BiH, jučer je zabilježeno ubojstvo žene u Gradačcu, pokušaj femicida u Bosanskoj Krupi, pokušaj ubojstva u Livnu, tako da se u Mostaru definitivno osjećam sigurno. Što se tiče napada i sankcija, važno je ispravno kvalificirati napade, a mogu se prevenirati samo strožim kaznama i za napadače, ali i roditelje ako su u pitanju maloljetnici. Smatram da je cijela priča o napadima prenapuhana jer su u pitanju različite nacionalnosti, a napade kritiziraju i ističu najviše oni koji huškaju u javnosti, nerijetko političari i zastupnici koji već odavno rade predizbornu kampanju", kazala je Zadro za "Nezavisne novine".

Takođe, kako je dodala, bitno je napomenuti da niko još uvijek nije kažnjen za dizanje tenzija.

"Primjerice, govorilo se o napadu dronom na stadion Veleža i zbog toga se digla velika politička priča u kojoj se okrivljavala, unaprijed, jedna strana. No, kad su istrage utvrdile da to nije točno, nije se dogodilo ništa. Mostar je očito dobar poligon politikama da još uvijek nabrijavaju situaciju kako bi vjerojatno na tome kupili političke poene. Za to vrijeme, nitko ne vidi stvarne probleme građana", kaže Anamarija Zadro za "Nezavisne novine".

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.