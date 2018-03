U Mostaru počeo trilateralni sastanak predsjednika i šefova diplomatija

MOSTAR - Počeo je sastanak u hotelu "Mepas" u Mostaru na koji su došli ministar vanjskih poslova BiH Igor Crnadak, članovi Predsjedništva BiH Dragan Čović, Bakir Izetbegović i Mladen Ivanić, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović.

Za 14.20 časova predviđeno je zajedničko fotografisanje članova Predsjedništva BiH i predsjednika Srbije i Hrvatske, a potom će uslijediti obraćanje medijima članova Predsjedništva BiH, Kitarovićeve i Vučića.

Ranije je trilateralni sastanak predsjedavajućeg i članova Predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragana Čovića, Bakira Izetbegovića i Mladena Ivanića sa predsjednicima Republike Hrvatske i Srbije Kolindom Grabar-Kitarović i Aleksandrom Vučićem počeo je u Mostaru.

Kako je javila novinarka "Nezavisnih" Mirsada Lingo - Demirović, uoči trilateralnog sastanka u Ured hrvatskog člana Predsjedništva BiH u Mostaru prvo su stigli Bakir Izetbegović, Dragan Čović i Mladen Ivanić.

A nakon njih i Aleksandr Vučić, kojeg je prethodno na aerodromu dočekao Igor Crnadak, ministar inostranih poslova BiH i Ljubo Bešlić, gradonačelnik Mostara.

Trilateral meeting #BIH-CRO-RS in #Mostar in progress. Dialogue is a crucial for reconciliation. We hope to join Croatia in #EU by #2025. pic.twitter.com/sZvOziTaaD