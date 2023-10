U Pelagićevu održan skup podrške "Granica postoji"

U Pelagićevu, na međuentitetskoj granici u mjesnoj zajednici Turić, održan je skup podrške institucijama Republike Srpske "Granica postoji".

Mirnom protestu prisustvovalo je više od 2.000 građana.

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske Savo Minić poručio je da institucije Srpske rade u skladu sa Dejtonskim sporazumom i da, zajedno sa građanima, neće dozvoliti da se neko nelegalan drzne da sve to poremeti, prenosi RTRS.

"Živimo i radimo u skladu s tim i onda se neko drzne da sve to poremeti, da otme neko ko je nelegalan i ko nema pravo na to. Kada se usprotivimo onda slijedi prvo napad na predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika i samu Srpsku. Došli smo da kažemo da to nećemo dozvoliti", rekao je Minić.

Ministar privrede i preduzetništva Republike Srpske Vojin Mitrović rekao je da Srpska upravlja svojim šumama, vodama i svojom teritorijom i da je to zagarantovano Dejtonskim mirovnim sporazumom.

"To nam ne može niko oduzeti. To je nešto što mi ne damo i branićemo do kraja", poručio je Mitrović.

Generalni direktor UKC-a Srpske Vlado Đajić poručio je da su se okupili danas u mjestu Turići kako bi poručili da se imovina Republike Srpske ne može nasilo otimati od naroda te da poštuju sve one koji su dali svoje živote za Srpsku.

Đajić je rekao da je na ovom prostoru bio tokom rata, kada je bila tvrda linija i rovovi, da je nakon Dejtona dozvoljen prolaz robe i ljudi, ali da granica postoji.

"Bio sam na ovim prostorima od 1992. do 1995. godine, liječio narod, ranjenike i borce, tada je bila tvrda linija, rovovi", rekao je Đajić.

Od 1.septembra do sada skupovi su održani u Doboju, Istočnom Starom Gradu, Ribniku, Foči, Oštroj Luci, Vlasenici, Istočnom Sarajevu, Loparama i Nevesinju.

Građani su iskazali protivljenje zbog podizanja optužnica protiv predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika i vršioca dužnosti direktora "Službenog glasnika" Miloša Lukića.

